17 de julho de 2026
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Moradores denunciam abandono de praça no bairro Matão. VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
Segundo os relatos, a área de lazer apresenta problemas na estrutura do campo de futebol, brinquedos danificados no parque infantil e acúmulo de lixo em diferentes pontos do espaço
Segundo os relatos, a área de lazer apresenta problemas na estrutura do campo de futebol, brinquedos danificados no parque infantil e acúmulo de lixo em diferentes pontos do espaço

Moradores do bairro Matão procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria da Praça Pedro Henrique Santos de Melo. Segundo os relatos, a área de lazer apresenta problemas na estrutura do campo de futebol, brinquedos danificados no parque infantil e acúmulo de lixo em diferentes pontos do espaço.

A equipe de reportagem do JP esteve na praça e constatou as situações apontadas pelos moradores. No campo de futebol, a grade de proteção está danificada em diversos trechos, o que pode comprometer a utilização do espaço por crianças, jovens e demais frequentadores.

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Além disso, parte dos brinquedos do parque infantil apresenta danos na estrutura. Os moradores afirmam que os equipamentos necessitam de manutenção para garantir condições adequadas de uso. O acúmulo de lixo também foi verificado pela reportagem, com resíduos espalhados em diferentes áreas da praça.

De acordo com os relatos, a Praça Pedro Henrique Santos de Melo é utilizada diariamente por moradores do bairro para atividades de lazer, prática esportiva e convivência. Eles afirmam que a manutenção periódica do espaço é necessária para preservar as condições de uso e evitar que os problemas se agravem.

Os moradores também solicitaram providências para a recuperação da grade do campo de futebol, o reparo dos brinquedos e a realização de serviços de limpeza na área. Segundo eles, a expectativa é que a praça receba intervenções para restabelecer as condições de utilização do espaço público.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que vai encaminhar um engenheiro até o local para fazer a vistoria e, posteriormente, programar os serviços necessários".

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