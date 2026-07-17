De acordo com os relatos, a Praça Pedro Henrique Santos de Melo é utilizada diariamente por moradores do bairro para atividades de lazer, prática esportiva e convivência. Eles afirmam que a manutenção periódica do espaço é necessária para preservar as condições de uso e evitar que os problemas se agravem.

Os moradores também solicitaram providências para a recuperação da grade do campo de futebol, o reparo dos brinquedos e a realização de serviços de limpeza na área. Segundo eles, a expectativa é que a praça receba intervenções para restabelecer as condições de utilização do espaço público.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que vai encaminhar um engenheiro até o local para fazer a vistoria e, posteriormente, programar os serviços necessários".