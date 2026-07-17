A iniciativa é destinada a adolescentes a partir de 16 anos, jovens e adultos. Durante o encontro, os participantes poderão entregar currículos, conversar diretamente com recrutadores, receber orientações sobre carreira e conhecer iniciativas voltadas à qualificação profissional, educação e geração de renda.

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho já pode se programar para participar da 4ª edição do Afro Black Day, que será realizada neste sábado (18), das 10h às 18h, na Casa do Povo, em Piracicaba. Com entrada gratuita, o evento reunirá empresas, instituições e organizações parceiras para oferecer vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz, além de uma programação voltada ao desenvolvimento profissional e à valorização da cultura afro-brasileira.

Além das oportunidades de contratação, a programação contará com palestras, ações de incentivo ao empreendedorismo, apresentações culturais e espaços dedicados a instituições que atuam na promoção da diversidade e da inclusão. A proposta é reunir diferentes iniciativas que contribuam para ampliar o acesso ao mercado de trabalho e fortalecer a formação profissional da população.

A edição deste ano também marca a estreia do evento na Casa do Povo. Nas três primeiras edições, o Afro Black Day foi realizado no Engenho Central. Segundo a organização, a mudança de local busca facilitar o acesso do público e ampliar o alcance da iniciativa em diferentes regiões de Piracicaba.

Criado em 2023 pelo Coletivo Afro Black, o evento tem como objetivo ampliar as oportunidades para a população negra por meio do emprego, do empreendedorismo, da educação e da cultura. Ao longo dos últimos anos, a iniciativa ampliou o número de empresas e parceiros participantes, consolidando-se como uma ação voltada à inclusão e ao fortalecimento da diversidade no mercado de trabalho.

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