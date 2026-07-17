Piracicaba recebe neste sábado (18), às 20h, uma apresentação gratuita do Coral Jovem Heliópolis, grupo formado por 44 cantores que integra o Instituto Baccarelli. O espetáculo acontece no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, e reúne um repertório dedicado à música brasileira, com obras de artistas como Liniker, Djavan, Tom Jobim e Guinga.

Com regência do maestro Otávio Piola, o concerto apresenta uma proposta que combina canto coral, interpretação e movimento, aproximando a música de uma experiência cênica. A apresentação busca valorizar a força coletiva das vozes e mostrar novas possibilidades para canções conhecidas do público brasileiro.

O repertório passa por diferentes gerações da Música Popular Brasileira, reunindo composições contemporâneas e clássicos consagrados. Entre as obras escolhidas estão “Tudo”, de Liniker; “Dona de Mim”, de Arthur Marques; “Flor de Lis” e “Fato Consumado”, de Djavan; “Passarim”, de Antonio Carlos Jobim; além de “Baião de Lacan” e “Chá de Panela”, de Guinga.