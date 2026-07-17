17 de julho de 2026
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CULTURA

Coral Jovem Heliópolis leva MPB gratuita a Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Apresentação gratuita destaca a fusão entre canto, movimento e interpretação em uma proposta artística inovadora.
Apresentação gratuita destaca a fusão entre canto, movimento e interpretação em uma proposta artística inovadora.

Piracicaba recebe neste sábado (18), às 20h, uma apresentação gratuita do Coral Jovem Heliópolis, grupo formado por 44 cantores que integra o Instituto Baccarelli. O espetáculo acontece no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, e reúne um repertório dedicado à música brasileira, com obras de artistas como Liniker, Djavan, Tom Jobim e Guinga.

Com regência do maestro Otávio Piola, o concerto apresenta uma proposta que combina canto coral, interpretação e movimento, aproximando a música de uma experiência cênica. A apresentação busca valorizar a força coletiva das vozes e mostrar novas possibilidades para canções conhecidas do público brasileiro.

O repertório passa por diferentes gerações da Música Popular Brasileira, reunindo composições contemporâneas e clássicos consagrados. Entre as obras escolhidas estão “Tudo”, de Liniker; “Dona de Mim”, de Arthur Marques; “Flor de Lis” e “Fato Consumado”, de Djavan; “Passarim”, de Antonio Carlos Jobim; além de “Baião de Lacan” e “Chá de Panela”, de Guinga.

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Criado a partir do trabalho de formação musical desenvolvido pelo Instituto Baccarelli, em Heliópolis, na capital paulista, o Coral Jovem Heliópolis reúne jovens músicos em uma trajetória de aperfeiçoamento artístico e desenvolvimento por meio da música.

O grupo representa uma das etapas mais avançadas da formação coral da instituição e tem como característica unir qualidade vocal, expressão corporal e presença de palco. Ao longo de sua trajetória, já realizou apresentações em importantes espaços culturais, como a Sala São Paulo, o Theatro Municipal de São Paulo, o Auditório do MASP, o Museu do Ipiranga e a Catedral da Sé.

Além dos concertos, o trabalho desenvolvido pelo coral destaca como a educação musical pode abrir caminhos para jovens artistas e ampliar o acesso à cultura. A circulação do grupo por diferentes cidades permite que públicos de diversas regiões acompanhem de perto uma produção artística construída a partir de projetos de formação e inclusão.

Em Piracicaba, a apresentação integra a programação cultural da cidade e oferece ao público uma oportunidade gratuita de assistir a um espetáculo que une música brasileira, novas interpretações e a participação de jovens cantores formados por um dos projetos musicais mais reconhecidos do país.

Os ingressos são gratuitos, mas a reserva antecipada é necessária devido à capacidade limitada do Teatro Municipal Erotides de Campos. A retirada deve ser feita pela plataforma Mega Bilheteria.

SERVIÇO

Coral Jovem Heliópolis em Piracicaba

Data: sábado, 18 de julho de 2026

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Erotides de Campos (Teatro do Engenho) - Avenida Dr. Maurice Allain, 454

Ingressos: gratuitos, com retirada pela Mega Bilheteria

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