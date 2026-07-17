Um poste de energia se partiu ao meio na tarde desta sexta-feira (17), na Avenida Limeira, nas proximidades do Shopping Piracicaba, causando congestionamento e alterações no tráfego de uma das principais vias de acesso da cidade.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e acompanhou a situação. Em razão dos trabalhos realizados na rede elétrica e da presença da estrutura danificada, apenas uma das três faixas de rolamento permanecia liberada para a circulação de veículos, o que provocou lentidão e filas ao longo da avenida.
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O congestionamento se formou desde o Viaduto "João Carmignani – Babico Carmignani" e se estendia por toda a Avenida Limeira durante o período da tarde. Motoristas enfrentavam baixa velocidade no trecho e precisavam redobrar a atenção ao passar pela área onde os reparos estavam sendo executados.
Até o momento, não há confirmação sobre o que provocou o rompimento do poste. As causas do incidente ainda deverão ser apuradas pelos órgãos responsáveis. Também não havia informações sobre interrupção no fornecimento de energia elétrica para imóveis da região.
Equipes da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) foram acionadas logo após a ocorrência e iniciaram os trabalhos para remover a estrutura danificada e instalar um novo poste. Caminhões e equipamentos da concessionária permaneceram na avenida durante a tarde para realizar os reparos e garantir a segurança da operação.
A presença das equipes exigiu a interdição parcial da via para permitir a execução dos serviços, o que contribuiu para o aumento do congestionamento. Agentes de trânsito também atuavam na organização do fluxo de veículos, orientando os motoristas que passavam pelo local.
Quem precisou utilizar a Avenida Limeira durante a tarde encontrou maior tempo de deslocamento e, sempre que possível, buscou rotas alternativas para evitar o trecho interditado. A orientação é para que os condutores mantenham atenção à sinalização temporária e às orientações das equipes que trabalham no local.
Até o fechamento desta reportagem, os serviços de substituição do poste continuavam e não havia previsão para a liberação total das três faixas de rolamento nem confirmação sobre as causas do incidente.
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