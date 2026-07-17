Um poste de energia se partiu ao meio na tarde desta sexta-feira (17), na Avenida Limeira, nas proximidades do Shopping Piracicaba, causando congestionamento e alterações no tráfego de uma das principais vias de acesso da cidade.

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e acompanhou a situação. Em razão dos trabalhos realizados na rede elétrica e da presença da estrutura danificada, apenas uma das três faixas de rolamento permanecia liberada para a circulação de veículos, o que provocou lentidão e filas ao longo da avenida.

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