Uma festa tradicional de Piracicaba vai unir lazer e solidariedade neste fim de semana. A Festa Julina Beneficente do Clube Cristóvão Colombo começa nesta sexta-feira (17) e terá a renda arrecadada destinada ao CEACAN (Centro de Apoio e Prevenção ao Câncer, Doenças Degenerativas e Deficiências Sociais). O evento será realizado até domingo (19) e contará com programação musical, comidas típicas, decoração temática e atrações para famílias e amigos. Os recursos obtidos com a festa serão utilizados para apoiar o trabalho desenvolvido pela entidade no atendimento a pessoas com câncer e seus familiares.

Entre as atrações musicais estão Nando Melo, Robson & Alessandro, Claudemir & José, Rogério Carrera e Anderson Luis. A programação também inclui o tradicional Bingo do CEACAN, marcado para domingo, às 15h30.

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