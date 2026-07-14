14 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Festa Julina arrecada recursos para pacientes com câncer; Veja

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O CEACAN será beneficiado com a arrecadação da Festa Julina Beneficente, que ajuda a manter o atendimento a pacientes com câncer e familiares.
O CEACAN será beneficiado com a arrecadação da Festa Julina Beneficente, que ajuda a manter o atendimento a pacientes com câncer e familiares.

Uma festa tradicional de Piracicaba vai unir lazer e solidariedade neste fim de semana. A Festa Julina Beneficente do Clube Cristóvão Colombo começa nesta sexta-feira (17) e terá a renda arrecadada destinada ao CEACAN (Centro de Apoio e Prevenção ao Câncer, Doenças Degenerativas e Deficiências Sociais). O evento será realizado até domingo (19) e contará com programação musical, comidas típicas, decoração temática e atrações para famílias e amigos. Os recursos obtidos com a festa serão utilizados para apoiar o trabalho desenvolvido pela entidade no atendimento a pessoas com câncer e seus familiares.

Entre as atrações musicais estão Nando Melo, Robson & Alessandro, Claudemir & José, Rogério Carrera e Anderson Luis. A programação também inclui o tradicional Bingo do CEACAN, marcado para domingo, às 15h30.

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Na sexta-feira (17), a festa começa às 18h, com entrada gratuita e apresentações de Nando Melo e Robson & Alessandro. No sábado (18), as atividades têm início às 11h, com shows de Claudemir & José e Rogério Carrera. Nesta data, a entrada custa R$ 15. Já no domingo (19), a entrada será gratuita novamente. O público poderá acompanhar o show de Anderson Luis, a partir das 11h, e participar do Bingo do CEACAN, às 15h30.

Fundado em 1993, o CEACAN é uma entidade sem fins lucrativos que oferece acolhimento, orientação e apoio a pacientes com câncer, doenças degenerativas e deficiências sociais multiníveis. A instituição também realiza ações de prevenção, campanhas e atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida. A Festa Julina Beneficente busca aproximar a comunidade da causa e contribuir para a continuidade dos serviços oferecidos pela entidade aos pacientes e suas famílias.

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