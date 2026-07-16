A equipe da ROMU Moto, GC Rocha e GC Felipe, recebeu a informação da Central de Operações sobre uma Honda CG Fan vermelha circulando com placa que não batia.

A Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba apreendeu uma motocicleta adulterada na manhã desta segunda-feira (14) na Rodovia Geraldo de Barros, km 167, no Algodoal.

Em patrulhamento, os GCMs localizaram a moto e abordaram o condutor. Ele não tinha nenhum documento do veículo.

Na checagem, a bomba: chassi e motor estavam com os números totalmente raspados. E a placa era de uma moto prata registrada em Sorocaba.

Questionado, o homem contou que comprou a CG Fan por R$ 4.500 pelo Facebook com uma mulher chamada Raissa, em São Pedro. Segundo ele, a vendedora disse que a moto era de leilão.