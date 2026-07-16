16 de julho de 2026
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PERDEU

GCM flagra moto com chassi raspado e placa clonada em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Piracicaba
A moto foi apreendida pela GCM.
A moto foi apreendida pela GCM.

  A Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba apreendeu uma motocicleta adulterada na manhã desta segunda-feira (14) na Rodovia Geraldo de Barros, km 167, no Algodoal.

A equipe da ROMU Moto, GC Rocha e GC Felipe, recebeu a informação da Central de Operações sobre uma Honda CG Fan vermelha circulando com placa que não batia. 

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Em patrulhamento, os GCMs localizaram a moto e abordaram o condutor. Ele não tinha nenhum documento do veículo.

Na checagem, a bomba: chassi e motor estavam com os números totalmente raspados. E a placa era de uma moto prata registrada em Sorocaba.

Questionado, o homem contou que comprou a CG Fan por R$ 4.500 pelo Facebook com uma mulher chamada Raissa, em São Pedro. Segundo ele, a vendedora disse que a moto era de leilão.

O condutor e a moto foram levados ao 4º DP, onde a ocorrência foi registrada como adulteração de sinal identificador de veículo. Ele foi liberado para responder em liberdade e a CG Fan ficou apreendida para perícia.

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