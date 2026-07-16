Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido na madrugada desta quinta-feira (16) após bater contra as barreiras de uma obra na Rodovia Geraldo de Barros, a SP-304, no km 171, sentido Leste, próximo ao bairro Balbo, em Piracicaba.
LEIA MAIS
- Identificado motociclista que morreu na SP 147
- Panela de pressão explode e causa incêndio em Piracicaba
De acordo com a Eixo SP, o motociclista perdeu o controle e colidiu de frente com os cavaletes plásticos que sinalizavam o serviço na pista. Com o impacto, ele caiu no meio da faixa de rolamento e o capacete se soltou da cabeça.
Quando a equipe de resgate chegou, a vítima estava com escoriações nas mãos e pelo corpo, contusão no ombro e suspeita de fratura na perna esquerda. Por apresentar confusão mental, o caso foi classificado como traumatismo cranioencefálico moderado.
Ele foi atendido no local e levado pela Eixo SP para o Hospital Unimed de Piracicaba. A PM Rodoviária e equipes da concessionária deram apoio no trânsito até a liberação da via.