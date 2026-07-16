Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido na madrugada desta quinta-feira (16) após bater contra as barreiras de uma obra na Rodovia Geraldo de Barros, a SP-304, no km 171, sentido Leste, próximo ao bairro Balbo, em Piracicaba.

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De acordo com a Eixo SP, o motociclista perdeu o controle e colidiu de frente com os cavaletes plásticos que sinalizavam o serviço na pista. Com o impacto, ele caiu no meio da faixa de rolamento e o capacete se soltou da cabeça.