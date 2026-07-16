O acervo é formado por peças cedidas pela Irmandade do Divino Espírito Santo de Piracicaba, muitas delas utilizadas na edição mais recente da festa. A exposição apresenta elementos que mostram como a celebração atravessou gerações, preservando tradições e incorporando costumes da cultura caipira que se tornaram símbolos da história piracicabana. A curadoria é assinada por Henrique Inglez de Souza.

A história de uma das celebrações mais tradicionais de Piracicaba ganha destaque a partir deste sábado (18), com a abertura da exposição "200 Anos de Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba". A mostra será inaugurada às 10h, no Museu Prudente de Moraes, e reúne objetos que ajudam a contar a trajetória da festa, que completa dois séculos de existência e faz parte da identidade religiosa, cultural e popular do município.

Realizada desde o século XIX, a Festa do Divino Espírito Santo é considerada uma das manifestações religiosas e culturais mais antigas de Piracicaba. Inspirada na devoção ao Divino Espírito Santo, a celebração reúne missas, procissões, cortejos, apresentações da Congada, música, gastronomia típica e outras atividades que mantêm viva uma tradição passada de geração em geração.

Ao longo de 200 anos, a festa também se consolidou como um importante patrimônio cultural da cidade, reunindo fé, costumes populares e a participação da comunidade. Símbolos como a bandeira, a pomba do Divino e a coroa fazem parte da celebração e representam valores ligados à solidariedade, à esperança e à união entre os fiéis.

A exposição busca justamente preservar essa memória, apresentando ao público objetos históricos que ajudam a compreender a evolução da festa e sua importância para a construção da identidade cultural de Piracicaba. A proposta é aproximar moradores e visitantes de uma tradição que continua sendo mantida por diferentes gerações de devotos e voluntários.