A história de uma das celebrações mais tradicionais de Piracicaba ganha destaque a partir deste sábado (18), com a abertura da exposição "200 Anos de Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba". A mostra será inaugurada às 10h, no Museu Prudente de Moraes, e reúne objetos que ajudam a contar a trajetória da festa, que completa dois séculos de existência e faz parte da identidade religiosa, cultural e popular do município.
O acervo é formado por peças cedidas pela Irmandade do Divino Espírito Santo de Piracicaba, muitas delas utilizadas na edição mais recente da festa. A exposição apresenta elementos que mostram como a celebração atravessou gerações, preservando tradições e incorporando costumes da cultura caipira que se tornaram símbolos da história piracicabana. A curadoria é assinada por Henrique Inglez de Souza.
VEJA MAIS:
- Piracicaba homenageia Ernst Mahle com programação gratuita
- Concerto de amanhã da OEP tem ingressos online esgotados
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Dois séculos de tradição e fé
Realizada desde o século XIX, a Festa do Divino Espírito Santo é considerada uma das manifestações religiosas e culturais mais antigas de Piracicaba. Inspirada na devoção ao Divino Espírito Santo, a celebração reúne missas, procissões, cortejos, apresentações da Congada, música, gastronomia típica e outras atividades que mantêm viva uma tradição passada de geração em geração.
Ao longo de 200 anos, a festa também se consolidou como um importante patrimônio cultural da cidade, reunindo fé, costumes populares e a participação da comunidade. Símbolos como a bandeira, a pomba do Divino e a coroa fazem parte da celebração e representam valores ligados à solidariedade, à esperança e à união entre os fiéis.
A exposição busca justamente preservar essa memória, apresentando ao público objetos históricos que ajudam a compreender a evolução da festa e sua importância para a construção da identidade cultural de Piracicaba. A proposta é aproximar moradores e visitantes de uma tradição que continua sendo mantida por diferentes gerações de devotos e voluntários.
Além de valorizar o bicentenário da Festa do Divino, a mostra também destaca a atuação da Irmandade do Divino Espírito Santo de Piracicaba na preservação dessa manifestação religiosa e cultural, reconhecida como uma das mais representativas do município. A realização da exposição é resultado de uma parceria entre o Museu Prudente de Moraes, Henrique Inglez de Souza e a Irmandade do Divino Espírito Santo de Piracicaba, com apoio do Sesc Piracicaba, Julia Benetton, da Congada do Divino Espírito Santo de Piracicaba e do Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP).
A abertura será neste sábado (18), às 10h, no Museu Prudente de Moraes, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer de perto parte da história de uma tradição que há 200 anos integra a memória, a cultura e a religiosidade de Piracicaba.