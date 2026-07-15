Com entrada franca, o concerto fará um passeio por grandes clássicos da ópera e reunirá algumas das obras mais conhecidas da música erudita. O repertório inclui composições de Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Georges Bizet, Jacques Offenbach e Pietro Mascagni, autores que marcaram a história da música de concerto. Segundo o maestro da OEP, Ivan Bueno, o público poderá ouvir trechos de óperas consagradas como La Traviata, de Verdi; Tannhäuser, de Wagner; Cavalleria Rusticana, de Mascagni; e Carmen, de Bizet.

Os ingressos disponibilizados pela internet para o concerto Aberturas e Trechos de Óperas, da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), estão esgotados. Quem ainda deseja assistir à apresentação, que acontece amanhã (16), às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, poderá tentar garantir um dos 150 ingressos que serão distribuídos gratuitamente no local a partir das 19h, uma hora antes do início.

Além da apresentação musical, o concerto contará com um momento dedicado à interação com a plateia. "Teremos também um momento didático em que o público poderá conhecer um pouco mais sobre o funcionamento e os instrumentos da orquestra. Certamente terão experiências que levarão para a vida toda", afirmou o maestro ao JP. A proposta é aproximar o público da música de concerto, tanto quem já aprecia o gênero quanto pessoas que terão a oportunidade de assistir a uma apresentação orquestral pela primeira vez.

Mantida pelo Instituto APEC, a Orquestra Educacional de Piracicaba desenvolve um trabalho de formação musical e inclusão por meio da cultura. O grupo reúne participantes a partir dos 10 anos de idade e apresenta um repertório que vai da música clássica a obras brasileiras e trilhas sonoras de filmes e games. O concerto é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com o Instituto APEC, com apoio da Prefeitura de Piracicaba.

Serviço

Concerto Aberturas e Trechos de Óperas – Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP)