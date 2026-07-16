Um novo capítulo no tratamento do colesterol alto começou nesta quinta-feira (16), com a aprovação do primeiro comprimido da classe dos inibidores da proteína PCSK9 pela agência reguladora dos Estados Unidos (FDA). Batizado de Lipfendra (enlicitide), o medicamento apresentou resultados expressivos em estudos clínicos, reduzindo os níveis do colesterol LDL em até 59%.

Voltado para adultos com colesterol elevado, incluindo pacientes com hipercolesterolemia familiar, o remédio chega como uma alternativa às terapias injetáveis que, até agora, eram as únicas capazes de atuar nesse mesmo mecanismo. A proposta é ampliar as opções de tratamento para pessoas que precisam de um controle mais intenso do LDL.

Apesar do avanço, especialistas reforçam que o novo medicamento deve fazer parte de uma estratégia mais ampla de controle da doença, mantendo alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e acompanhamento médico regular.