Computadores;

Notebooks;

Smartphones;

Monitores;

Circuitos integrados;

Motores de aeronaves;

Aviões;

Helicópteros;

Drones;

Hélices;

Trens de pouso;

Equipamentos de navegação e instrumentos de precisão.

Veja os produtos que serão taxados

Nem todos os setores conseguiram ficar de fora da nova medida. Alguns produtos brasileiros passarão a pagar a tarifa adicional de 25% ao entrarem no mercado americano. A lista inclui:

Etanol;

Máquinas agrícolas;

Vestuário;

Maquinário elétrico;

Calçados;

Ferramentas de jardinagem;

Equipamentos de mineração;

Papel;

Açúcar orgânico;

Bens de capital;

Manufaturados em geral;

Produtos químicos diversos;

Itens industriais processados.

A definição foi anunciada após o encerramento de uma investigação comercial conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), baseada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. O processo avaliou práticas comerciais brasileiras em temas como etanol, propriedade intelectual, plataformas digitais e o sistema de pagamentos PIX.

Embora a tarifa entre em vigor em 22 de julho, mercadorias que já tiverem deixado o Brasil rumo aos Estados Unidos antes dessa data não serão atingidas pela cobrança. O governo americano também informou que a lista poderá sofrer alterações caso ocorram novos avanços nas negociações comerciais entre os dois países.