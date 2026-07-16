Depois de semanas marcadas por temperaturas características do inverno, Piracicaba deve registrar elevação nos termômetros ao longo dos próximos dias. A previsão indica que o calor volta a ganhar força neste fim de semana, com temperaturas máximas podendo ultrapassar os 30°C.
Nas últimas semanas, o município registrou madrugadas frias, com os termômetros chegando a 4°C em alguns dias. O cenário foi resultado da atuação de massas de ar frio que favoreceram a queda das temperaturas, principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.
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De acordo com a previsão, o aumento das temperaturas ocorrerá de forma gradativa ao longo da semana. As manhãs ainda devem apresentar temperaturas mais amenas, enquanto as tardes tendem a ficar mais quentes, elevando a amplitude térmica diária.
A mudança nas condições do tempo está associada à atuação de um bloqueio atmosférico sobre o Estado de São Paulo. Esse sistema dificulta o avanço de frentes frias e reduz a chegada de áreas de instabilidade, favorecendo a permanência do tempo seco e o aumento das temperaturas durante o período da tarde.
Com a atuação do bloqueio atmosférico, a previsão também indica redução nas condições para ocorrência de chuva nos próximos dias. A combinação entre céu com pouca nebulosidade e maior incidência de radiação solar contribui para o aquecimento ao longo do dia.
Segundo a previsão meteorológica, as temperaturas devem continuar em elevação até o fim de semana, quando as máximas podem alcançar os 30°C em Piracicaba. Apesar do retorno do calor durante as tardes, as primeiras horas do dia ainda poderão registrar temperaturas inferiores às observadas no período da tarde, característica comum durante esta época do ano.
A orientação é para que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo, já que as condições meteorológicas podem sofrer alterações ao longo dos próximos dias.