Nas últimas semanas, o município registrou madrugadas frias, com os termômetros chegando a 4°C em alguns dias. O cenário foi resultado da atuação de massas de ar frio que favoreceram a queda das temperaturas, principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

Depois de semanas marcadas por temperaturas características do inverno, Piracicaba deve registrar elevação nos termômetros ao longo dos próximos dias. A previsão indica que o calor volta a ganhar força neste fim de semana, com temperaturas máximas podendo ultrapassar os 30°C.

De acordo com a previsão, o aumento das temperaturas ocorrerá de forma gradativa ao longo da semana. As manhãs ainda devem apresentar temperaturas mais amenas, enquanto as tardes tendem a ficar mais quentes, elevando a amplitude térmica diária.

A mudança nas condições do tempo está associada à atuação de um bloqueio atmosférico sobre o Estado de São Paulo. Esse sistema dificulta o avanço de frentes frias e reduz a chegada de áreas de instabilidade, favorecendo a permanência do tempo seco e o aumento das temperaturas durante o período da tarde.

Com a atuação do bloqueio atmosférico, a previsão também indica redução nas condições para ocorrência de chuva nos próximos dias. A combinação entre céu com pouca nebulosidade e maior incidência de radiação solar contribui para o aquecimento ao longo do dia.