A grande final da Copa do Mundo de 2026 está definida. A Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal disputada nesta quarta-feira (15) e garantiu vaga na decisão, onde enfrentará a Espanha em busca do título mundial. A final será disputada no próximo domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O duelo terá transmissão ao vivo para o Brasil pela TV Globo, sportv, Globoplay e CazéTV, que exibirão a partida entre as duas seleções que fizeram as melhores campanhas na fase eliminatória.

A classificação argentina veio após uma partida emocionante. A Inglaterra saiu na frente do placar, mas a equipe comandada por Lionel Messi reagiu nos minutos finais e virou o confronto por 2 a 1, garantindo presença em mais uma decisão de Copa do Mundo. Do outro lado estará a Espanha, que confirmou sua vaga ao vencer a França por 2 a 0 na terça-feira (14). A seleção espanhola chega embalada após uma campanha consistente no mata-mata e tentará conquistar seu segundo título mundial, repetindo o feito de 2010.

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