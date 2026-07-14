Depois de meses de interrupção, a tradicional série Concertos ao Cair da Tarde voltará a integrar a agenda cultural de Piracicaba. A retomada está marcada para o dia 26 de agosto, uma quarta-feira, às 18h30, na Biblioteca Municipal, com entrada gratuita. As apresentações não chegaram a começar em 2026 porque o primeiro concerto previsto para o ano precisou ser cancelado. Segundo a organização, fortes chuvas registradas no dia do evento causaram acidentes envolvendo alguns participantes, impossibilitando a realização da programação.
A nova temporada será realizada em um novo endereço. Nos últimos anos, os concertos passaram por diferentes espaços da cidade, como a Sala de Concertos Dr. Ernst Mahle, o hall do Teatro Municipal Dr. Losso Netto e o Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe, que atualmente passa por reformas.
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O concerto de reestreia terá um repertório voltado à música clássica. A primeira parte será dedicada a compositores como Mozart, Beethoven e Schubert, enquanto a segunda reunirá obras de autores brasileiros. A apresentação contará com a participação de músicos de Piracicaba e terá como convidada especial a pianista Barbara Brieger, natural da cidade e radicada na Alemanha, onde atua como professora e concertista.
A organização informa que os Concertos ao Cair da Tarde continuarão com entrada gratuita e programação variada nas próximas edições. O acesso ao evento será pela Rua do Vergueiro, na Biblioteca Municipal.