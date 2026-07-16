A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dois lotes da água mineral sem gás Mamba Water após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa durante testes de qualidade realizados pela própria fabricante. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (16) e também suspende a comercialização, distribuição e o consumo dos produtos afetados.

O caso chama atenção por ser o terceiro registro envolvendo o mesmo microrganismo em poucos meses no Brasil. Antes da Mamba Water, a bactéria motivou o recolhimento de um lote da água Crystal e de mais de 100 lotes de produtos da Ypê.

Quais lotes foram recolhidos

A medida da Anvisa é válida exclusivamente para os seguintes produtos: