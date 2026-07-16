16 de julho de 2026
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ALERTA DA ANVISA

Mesma bactéria da Ypê leva Anvisa a recolher água mineral; VEJA

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dois lotes da água mineral sem gás Mamba Water
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dois lotes da água mineral sem gás Mamba Water

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dois lotes da água mineral sem gás Mamba Water após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa durante testes de qualidade realizados pela própria fabricante. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (16) e também suspende a comercialização, distribuição e o consumo dos produtos afetados.

O caso chama atenção por ser o terceiro registro envolvendo o mesmo microrganismo em poucos meses no Brasil. Antes da Mamba Water, a bactéria motivou o recolhimento de um lote da água Crystal e de mais de 100 lotes de produtos da Ypê.

Quais lotes foram recolhidos

A medida da Anvisa é válida exclusivamente para os seguintes produtos:

  • Mamba Water Água Mineral Sem Gás – lata de 350 ml;
  • Lote 14, fabricado em 4 de abril de 2026, com validade até 4 de abril de 2027;
  • Lote 13, fabricado em 3 de abril de 2026, com validade até 3 de abril de 2027.

Quem possui embalagens pertencentes a esses lotes deve interromper imediatamente o consumo. A comercialização, distribuição e utilização permanecem suspensas até a conclusão das ações corretivas adotadas pela fabricante.

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Empresa identificou a bactéria em testes internos

De acordo com a Anvisa, a contaminação foi detectada pela HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. durante análises rotineiras de controle de qualidade. Após identificar o problema, a empresa comunicou voluntariamente o órgão regulador, que determinou o recolhimento dos produtos.

Até o momento, não há informações sobre consumidores que tenham apresentado problemas de saúde relacionados aos lotes atingidos.

O que é a bactéria Pseudomonas aeruginosa?

A Pseudomonas aeruginosa é considerada uma bactéria oportunista. Em pessoas saudáveis, normalmente não provoca doenças, mas pode representar risco para indivíduos com o sistema imunológico enfraquecido.

Entre os grupos mais vulneráveis estão:

  • idosos;
  • crianças;
  • pacientes em tratamento contra o câncer;
  • transplantados;
  • pessoas com HIV sem controle adequado;
  • usuários de medicamentos imunossupressores.

Nesses casos, o microrganismo pode provocar infecções nos pulmões, pele, trato urinário e até na corrente sanguínea.

Por que a Anvisa determinou o recolhimento?

Apesar de o risco ser considerado baixo para a maioria da população, a legislação sanitária brasileira proíbe a presença da Pseudomonas aeruginosa em água destinada ao consumo humano.

Segundo a resolução publicada pela Anvisa, além do recolhimento dos lotes, foi determinada a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos produtos por descumprimento das normas sanitárias relacionadas à qualidade da água mineral.

A medida busca evitar que produtos fora dos padrões de segurança permaneçam disponíveis ao consumidor enquanto a investigação e as providências da fabricante são concluídas.

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