16 de julho de 2026
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IA RESSUSCITA LANCE

VÍDEO: IA do Google recria gol lendário de Pelé nunca filmado

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Santos FC
Um dos lances mais emblemáticos da carreira de Pelé, conhecido como 'Gol da Rua Javari', finalmente ganhou imagens.
Um dos lances mais emblemáticos da carreira de Pelé, conhecido como 'Gol da Rua Javari', finalmente ganhou imagens.

Um dos lances mais emblemáticos da carreira de Pelé, conhecido como "Gol da Rua Javari", finalmente ganhou imagens. O Google utilizou inteligência artificial para reconstruir a jogada histórica realizada em 1959, em uma partida entre Santos e Juventus, disputada no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Mooca, em São Paulo.

O gol, considerado pelo próprio Rei do Futebol como um dos mais bonitos de sua trajetória, jamais foi registrado por câmeras. Agora, décadas depois, a tecnologia permitiu que o momento fosse recriado com riqueza de detalhes em um documentário lançado pela empresa.

Como a inteligência artificial recriou o lance

Para produzir a reconstrução, o Google reuniu aproximadamente 2 mil registros históricos, entre fotografias, plantas arquitetônicas do estádio, diagramas e materiais de época.

Além da pesquisa documental, a empresa entrevistou testemunhas que acompanharam a partida ao vivo, jornalistas esportivos e moradores da região da Mooca. Os relatos ajudaram a reconstruir cada movimento da jogada.

As gravações também foram feitas no próprio estádio da Rua Javari, utilizando uniformes semelhantes aos usados em 1959 e bolas de couro compatíveis com o período. Um dublê reproduziu os movimentos de Pelé para que a tecnologia pudesse mapear sua aparência e seus gestos.

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Modelos de IA deram vida ao momento histórico

Após a captura das imagens reais, o material foi processado pelos modelos de inteligência artificial Veo, Gemini e Nano Banana Pro, desenvolvidos pelo Google DeepMind, combinados com técnicas tradicionais de efeitos visuais.

O trabalho também recriou o ambiente da época, restaurando digitalmente o estádio e simulando a atmosfera vivida pelos torcedores durante a partida, tornando a experiência o mais fiel possível ao jogo de 1959.

O lendário Gol da Rua Javari

A jogada aconteceu em 2 de agosto de 1959, quando Pelé aplicou três chapéus consecutivos, incluindo um sobre o goleiro adversário, sem deixar a bola tocar o gramado antes de concluir para o gol.

Por nunca ter sido filmado, o lance tornou-se uma das maiores histórias do futebol brasileiro, conhecido apenas pelos relatos de quem estava presente no estádio naquele dia.

Família de Pelé aprova homenagem

A iniciativa recebeu o aval da família do ex-jogador. Flávia Kurtz, filha de Pelé, destacou que o pai lamentava o fato de o gol nunca ter sido registrado em vídeo e comemorou a possibilidade de reviver o momento graças à inteligência artificial.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Pelé Brand, responsável pela gestão do legado do Rei do Futebol, e o documentário foi disponibilizado nos canais oficiais do Google e da marca no YouTube.

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