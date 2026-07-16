Um dos lances mais emblemáticos da carreira de Pelé, conhecido como "Gol da Rua Javari", finalmente ganhou imagens. O Google utilizou inteligência artificial para reconstruir a jogada histórica realizada em 1959, em uma partida entre Santos e Juventus, disputada no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Mooca, em São Paulo.

O gol, considerado pelo próprio Rei do Futebol como um dos mais bonitos de sua trajetória, jamais foi registrado por câmeras. Agora, décadas depois, a tecnologia permitiu que o momento fosse recriado com riqueza de detalhes em um documentário lançado pela empresa.

Como a inteligência artificial recriou o lance

Para produzir a reconstrução, o Google reuniu aproximadamente 2 mil registros históricos, entre fotografias, plantas arquitetônicas do estádio, diagramas e materiais de época.