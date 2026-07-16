Um dos lances mais emblemáticos da carreira de Pelé, conhecido como "Gol da Rua Javari", finalmente ganhou imagens. O Google utilizou inteligência artificial para reconstruir a jogada histórica realizada em 1959, em uma partida entre Santos e Juventus, disputada no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Mooca, em São Paulo.
O gol, considerado pelo próprio Rei do Futebol como um dos mais bonitos de sua trajetória, jamais foi registrado por câmeras. Agora, décadas depois, a tecnologia permitiu que o momento fosse recriado com riqueza de detalhes em um documentário lançado pela empresa.
Como a inteligência artificial recriou o lance
Para produzir a reconstrução, o Google reuniu aproximadamente 2 mil registros históricos, entre fotografias, plantas arquitetônicas do estádio, diagramas e materiais de época.
Além da pesquisa documental, a empresa entrevistou testemunhas que acompanharam a partida ao vivo, jornalistas esportivos e moradores da região da Mooca. Os relatos ajudaram a reconstruir cada movimento da jogada.
As gravações também foram feitas no próprio estádio da Rua Javari, utilizando uniformes semelhantes aos usados em 1959 e bolas de couro compatíveis com o período. Um dublê reproduziu os movimentos de Pelé para que a tecnologia pudesse mapear sua aparência e seus gestos.
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Modelos de IA deram vida ao momento histórico
Após a captura das imagens reais, o material foi processado pelos modelos de inteligência artificial Veo, Gemini e Nano Banana Pro, desenvolvidos pelo Google DeepMind, combinados com técnicas tradicionais de efeitos visuais.
O trabalho também recriou o ambiente da época, restaurando digitalmente o estádio e simulando a atmosfera vivida pelos torcedores durante a partida, tornando a experiência o mais fiel possível ao jogo de 1959.
O lendário Gol da Rua Javari
A jogada aconteceu em 2 de agosto de 1959, quando Pelé aplicou três chapéus consecutivos, incluindo um sobre o goleiro adversário, sem deixar a bola tocar o gramado antes de concluir para o gol.
Por nunca ter sido filmado, o lance tornou-se uma das maiores histórias do futebol brasileiro, conhecido apenas pelos relatos de quem estava presente no estádio naquele dia.
Família de Pelé aprova homenagem
A iniciativa recebeu o aval da família do ex-jogador. Flávia Kurtz, filha de Pelé, destacou que o pai lamentava o fato de o gol nunca ter sido registrado em vídeo e comemorou a possibilidade de reviver o momento graças à inteligência artificial.
O projeto foi desenvolvido em parceria com a Pelé Brand, responsável pela gestão do legado do Rei do Futebol, e o documentário foi disponibilizado nos canais oficiais do Google e da marca no YouTube.