O trecho, com pouco mais de quatro quilômetros, liga a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) à Rodovia Cornélio Pires (SP-147). Apesar de ter recebido novo pavimento em 2024, a via apresenta problemas que comprometem a segurança de quem passa pelo local.

Motoristas e ciclistas que utilizam o antigo anel viário de Piracicaba convivem diariamente com dificuldades provocadas pelo mato alto, pela ausência de manutenção no acostamento e pelo avanço da vegetação sobre a ciclovia.

Em diversos pontos, o mato encobre placas de sinalização, invade o acostamento e dificulta a circulação de ciclistas. A situação também impede que veículos utilizem a área lateral em casos de emergência.

Outro problema observado é o desnível entre a pista e a margem da estrada, que chega a quase 10 centímetros em alguns trechos. Além disso, há registro de descarte irregular de lixo e móveis, reforçando a sensação de abandono.

A via é um importante acesso ao bairro Monte Alegre, um dos principais pontos turísticos de Piracicaba, além de atender empresas, condomínios e grande fluxo de veículos diariamente.