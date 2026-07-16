Motoristas e ciclistas que utilizam o antigo anel viário de Piracicaba convivem diariamente com dificuldades provocadas pelo mato alto, pela ausência de manutenção no acostamento e pelo avanço da vegetação sobre a ciclovia.
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O trecho, com pouco mais de quatro quilômetros, liga a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) à Rodovia Cornélio Pires (SP-147). Apesar de ter recebido novo pavimento em 2024, a via apresenta problemas que comprometem a segurança de quem passa pelo local.
Em diversos pontos, o mato encobre placas de sinalização, invade o acostamento e dificulta a circulação de ciclistas. A situação também impede que veículos utilizem a área lateral em casos de emergência.
Outro problema observado é o desnível entre a pista e a margem da estrada, que chega a quase 10 centímetros em alguns trechos. Além disso, há registro de descarte irregular de lixo e móveis, reforçando a sensação de abandono.
A via é um importante acesso ao bairro Monte Alegre, um dos principais pontos turísticos de Piracicaba, além de atender empresas, condomínios e grande fluxo de veículos diariamente.
Em nota, a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos informou que o corte do mato no acostamento está programado para ocorrer entre os dias 20 e 24 de julho, dependendo das condições climáticas.
Sobre o desnível da pista, a prefeitura informou que um engenheiro será encaminhado ao local para avaliar a situação e definir as medidas necessárias.