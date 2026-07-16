Os passageiros que utilizam a linha 400 (Ártemis/TVS – Terminal Vila Sônia) devem ficar atentos. A partir do dia 20 de julho, os horários de operação da linha serão alterados nos dias úteis e também aos sábados.

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Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, a mudança foi planejada para reduzir possíveis atrasos e adequar o atendimento à demanda dos usuários.