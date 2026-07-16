16 de julho de 2026
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Ônibus da linha 400 terá ajustes nos horários

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Linha 400 terá novos horários nos dias úteis e aos sábados a partir de 20 de julho para melhorar o atendimento aos passageiros.
Linha 400 terá novos horários nos dias úteis e aos sábados a partir de 20 de julho para melhorar o atendimento aos passageiros.

Os passageiros que utilizam a linha 400 (Ártemis/TVS – Terminal Vila Sônia) devem ficar atentos. A partir do dia 20 de julho, os horários de operação da linha serão alterados nos dias úteis e também aos sábados.

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Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, a mudança foi planejada para reduzir possíveis atrasos e adequar o atendimento à demanda dos usuários.

A atualização também contempla o atendimento à região do Distrito Industrial Uninoroeste, um dos pontos atendidos pelo itinerário.

Os novos horários já estão disponíveis para consulta no site PIRA MOBILIDADE.

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