De acordo com a polícia, a empresa comercializava embarcações e motores, além de oferecer serviços de manutenção. No entanto, após receber os pagamentos, os produtos não eram entregues e os serviços contratados deixavam de ser executados, causando prejuízos expressivos às vítimas.

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (15) a operação "Barco Furado" em Limeira, na região de Piracicaba, tendo como alvo uma empresa do ramo náutico suspeita de lesar consumidores por meio de vendas e serviços que, segundo as investigações, não eram cumpridos.

Durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, o proprietário da empresa foi preso em flagrante após os policiais encontrarem um revólver calibre .38 sem registro. O caso também resultou na apreensão de 15 embarcações, entre lanchas, barcos de alumínio e um jet-ski, além de oito motores de popa. A procedência dos equipamentos será apurada.

Os agentes ainda recolheram R$ 6.540 em dinheiro, folhas de cheque, cartões bancários e o telefone celular do investigado, materiais que poderão reforçar as apurações.

Até o momento, a Polícia Civil contabiliza ao menos sete boletins de ocorrência e três ações judiciais envolvendo a empresa. Conforme os investigadores, os prejuízos atribuídos ao esquema já somam centenas de milhares de reais, e novas vítimas ainda podem procurar as autoridades após a divulgação da operação.