Uma operação da Polícia Civil de Piracicaba resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de receptação e na recuperação de uma carga de pneus para caminhões avaliada em cerca de R$ 21 mil. A ação, batizada de "Operação Falso Comprador", foi realizada na tarde desta terça-feira (14), no bairro Jardim São Jorge.
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De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após a denúncia de que criminosos teriam adquirido de forma fraudulenta uma carga pertencente a uma empresa da região. A partir das informações levantadas, equipes da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) iniciaram diligências para localizar a mercadoria e identificar os envolvidos no esquema.
Durante a operação, dois suspeitos foram abordados no momento em que recebiam a carga. Um deles foi identificado como o responsável pela receptação do material e recebeu voz de prisão em flagrante.
As investigações avançaram rapidamente e um terceiro homem foi localizado nas proximidades. Ele foi conduzido à delegacia após ser reconhecido por representantes da empresa vítima como participante do recebimento de outra carga obtida pelo mesmo golpe, em uma ação criminosa anterior. Essa segunda carga, avaliada em aproximadamente R$ 24 mil, ainda não foi encontrada.
Os policiais também apreenderam três aparelhos celulares, que passarão por perícia e poderão revelar a participação de outros integrantes da organização criminosa.
A carga de pneus recuperada foi apresentada na unidade policial e devolvida à empresa proprietária, evitando um prejuízo milionário ao setor de transportes da região.
Durante a ocorrência, os agentes encontraram entorpecentes com o ajudante do receptador. Um procedimento específico foi instaurado para apurar a suposta prática de porte de drogas para consumo pessoal.
Após os procedimentos de Polícia Judiciária, a prisão em flagrante do investigado pelo crime de receptação foi ratificada. Os outros dois envolvidos foram liberados após serem ouvidos, mas continuam no radar dos investigadores.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros participantes do esquema criminoso, esclarecer toda a dinâmica do golpe do "falso comprador" e localizar a carga desaparecida de R$ 24 mil.
A operação foi coordenada pelo delegado Dr. André de França Oliveira.