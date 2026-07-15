Uma operação da Polícia Civil de Piracicaba resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de receptação e na recuperação de uma carga de pneus para caminhões avaliada em cerca de R$ 21 mil. A ação, batizada de "Operação Falso Comprador", foi realizada na tarde desta terça-feira (14), no bairro Jardim São Jorge.

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De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após a denúncia de que criminosos teriam adquirido de forma fraudulenta uma carga pertencente a uma empresa da região. A partir das informações levantadas, equipes da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) iniciaram diligências para localizar a mercadoria e identificar os envolvidos no esquema.