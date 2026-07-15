Aproveitar o período de férias para aprender uma nova habilidade ou atualizar o currículo pode ser um diferencial para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho ou deseja investir no desenvolvimento profissional. Cursos de curta duração têm se tornado uma alternativa para adquirir conhecimentos em áreas que estão em alta, como inteligência artificial, segurança digital e educação financeira, sem a necessidade de um compromisso de longo prazo.
Em Piracicaba e Santa Bárbara d'Oeste, moradores terão a oportunidade de participar gratuitamente de uma programação de capacitação entre os dias 20 e 23 de julho. As atividades são presenciais, abertas ao público e oferecem certificado de participação, reunindo temas voltados à tecnologia, saúde, educação, Direito, arquitetura e bem-estar.
A programação será realizada nas unidades da Faculdade Anhanguera das duas cidades e é destinada a estudantes, profissionais e qualquer pessoa interessada em ampliar conhecimentos durante o período de férias. Entre os destaques estão cursos sobre inteligência artificial, prevenção a golpes cibernéticos, educação financeira, saúde mental, primeiros socorros, comunicação em público e eficiência energética.
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Programação em Piracicaba
Local: Faculdade Anhanguera – Rua Santa Catarina, 1005, Água Branca
21 de julho | 19h
- Do Estudo à Prática: Como pensar, escrever e atuar como advogado (curso com encontros nos dias 21 e 23 de julho)
21 de julho | 19h30
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- Educação Montessori: Ciência, Desenvolvimento Humano e Formação para a Vida
22 de julho | 19h30
- Melhore sua qualidade de vida melhorando seu ambiente
- Introdução à Microscopia
23 de julho | 19h
- Mulheres e Saúde Mental: desafios e estratégias de cuidado
23 de julho | 19h30
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Programação em Santa Bárbara d'Oeste
Local: Faculdade Anhanguera – Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1450
20 de julho | 19h
- Do Zero à IA – produtividade turbinada com Inteligência Artificial
21 de julho | 19h
- Oralidade: A Arte de Falar em Público
23 de julho | 19h30
- Primeiros Socorros e Emergências: Capacitação Essencial para Situações de Urgência e Emergência