15 de julho de 2026
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QUALIFICAÇÃO

Cursos gratuitos com certificado abrem inscrições em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem: Magnific
Cursos gratuitos de curta duração oferecem uma chance de fortalecer o currículo durante o período de férias na região.
Cursos gratuitos de curta duração oferecem uma chance de fortalecer o currículo durante o período de férias na região.

Aproveitar o período de férias para aprender uma nova habilidade ou atualizar o currículo pode ser um diferencial para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho ou deseja investir no desenvolvimento profissional. Cursos de curta duração têm se tornado uma alternativa para adquirir conhecimentos em áreas que estão em alta, como inteligência artificial, segurança digital e educação financeira, sem a necessidade de um compromisso de longo prazo.

Em Piracicaba e Santa Bárbara d'Oeste, moradores terão a oportunidade de participar gratuitamente de uma programação de capacitação entre os dias 20 e 23 de julho. As atividades são presenciais, abertas ao público e oferecem certificado de participação, reunindo temas voltados à tecnologia, saúde, educação, Direito, arquitetura e bem-estar.

A programação será realizada nas unidades da Faculdade Anhanguera das duas cidades e é destinada a estudantes, profissionais e qualquer pessoa interessada em ampliar conhecimentos durante o período de férias. Entre os destaques estão cursos sobre inteligência artificial, prevenção a golpes cibernéticos, educação financeira, saúde mental, primeiros socorros, comunicação em público e eficiência energética.

VEJA MAIS:

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Programação em Piracicaba

Local: Faculdade Anhanguera – Rua Santa Catarina, 1005, Água Branca

Inscrições aqui.

21 de julho | 19h

  • Do Estudo à Prática: Como pensar, escrever e atuar como advogado (curso com encontros nos dias 21 e 23 de julho)

21 de julho | 19h30

  • Educação Financeira: Aprendendo a cortar gastos e a planejar os seus objetivos!
  • Harmonização Orofacial na Odontologia: Possibilidades de Atuação
  • Envelhecer Bem é Ciência: Estratégias Integradas da Fisioterapia e Educação Física
  • Golpes cibernéticos: como evitar
  • Educação Montessori: Ciência, Desenvolvimento Humano e Formação para a Vida

22 de julho | 19h30

  • Melhore sua qualidade de vida melhorando seu ambiente
  • Introdução à Microscopia

23 de julho | 19h

  • Mulheres e Saúde Mental: desafios e estratégias de cuidado

23 de julho | 19h30

  • Como economizar energia: medidas simples e práticas

Programação em Santa Bárbara d'Oeste

Local: Faculdade Anhanguera – Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1450

20 de julho | 19h

  • Do Zero à IA – produtividade turbinada com Inteligência Artificial

Inscrições aqui.

21 de julho | 19h

  • Oralidade: A Arte de Falar em Público

Inscrições: aqui.

23 de julho | 19h30

  • Primeiros Socorros e Emergências: Capacitação Essencial para Situações de Urgência e Emergência

Inscrições aqui.

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