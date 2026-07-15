A soroterapia voltou a chamar atenção nas redes sociais após a influenciadora Virginia Fonseca compartilhar que havia realizado uma sessão do procedimento, reacendendo o debate sobre o uso de vitaminas e outras substâncias aplicadas diretamente na veia como estratégia de bem-estar. A repercussão do caso colocou novamente em discussão se esse tipo de tratamento realmente oferece os benefícios divulgados na internet.

Com a popularização entre celebridades e clínicas que vendem aplicações intravenosas como forma de aumentar energia, melhorar a imunidade ou promover um suposto efeito de rejuvenescimento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou que não existem comprovações científicas desses resultados para pessoas saudáveis. Segundo o órgão, a prática deve ser utilizada apenas quando houver indicação clínica e acompanhamento profissional adequado.

Apesar de fazer parte da medicina em situações específicas, como em pacientes desidratados, internados ou que não conseguem receber nutrientes pela alimentação, a soroterapia passou a ser divulgada como uma alternativa rápida para melhorar disposição e saúde. A Anvisa alerta, porém, que aplicações sem necessidade comprovada podem expor o paciente a riscos, como infecções, reações alérgicas e outras complicações.