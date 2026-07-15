Uma dúvida frequente entre aposentados volta a ganhar força a cada período de declaração do Imposto de Renda: existe uma idade em que o contribuinte deixa de ser obrigado a prestar contas à Receita Federal? A resposta é não. A legislação brasileira não estabelece um limite de idade para dispensar automaticamente o envio da declaração.

Na prática, o que determina essa obrigação continua sendo a situação financeira de cada contribuinte. Os rendimentos recebidos ao longo do ano, o patrimônio acumulado e determinadas operações realizadas são os fatores analisados pela Receita para definir quem deve entregar o documento referente ao ano-base de 2025.

Assim, duas pessoas com a mesma idade podem ter situações completamente diferentes: enquanto um aposentado de 90 anos pode precisar declarar normalmente, outro com pouco mais de 65 anos pode estar dispensado, dependendo dos critérios estabelecidos pela legislação.