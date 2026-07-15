Além da exposição, o público poderá conhecer de perto os trabalhos premiados desta edição. Os vencedores foram definidos após a etapa final de avaliação realizada pela Comissão de Seleção e Premiação, que analisou presencialmente as obras originais inscritas e escolheu os contemplados com os Prêmios Aquisitivos da Prefeitura de Piracicaba e da Câmara Municipal, além de medalhas e menções honrosas.

A 71ª edição do Salão de Belas Artes de Piracicaba será aberta ao público no dia 31 de julho, às 19h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. A exposição reunirá 50 obras de 28 artistas, entre pinturas, esculturas e desenhos, selecionadas para uma das mais tradicionais mostras de artes visuais do país.

Entre os destaques da premiação estão Ecos, de Ronaldo Boner Junior, que recebeu a Medalha de Ouro em Pintura e o Prêmio Aquisitivo da Prefeitura; Homem do Mar, de Eliana Lima, vencedora da Medalha de Ouro em Desenho; Reverbero, de Rodrigo Jesus, Medalha de Prata em Pintura; e Além da Performance, de Pedro Pereira, Medalha de Bronze em Pintura.

Também receberam Prêmios Aquisitivos as obras Amanhecer no Parque do Engenho Central, de Marcos Sabadin; O Silêncio da Mesa, de Marcos Leite; Ossos do Ofício, de Krake; Homem Com H, de Pedro Pereira; Rio Piracicaba Saída d'Água da Boyes, de Nozella; Pôr do Sol no Litoral Paulista, de H. Ichise; Secretaria de Cultura de Piracicaba, de Gustavo Biz; O Malandro, de Rafael Santiago; Glória, de Ricardo Brito; além de outras obras que também receberam medalhas e menções honrosas.

A seleção foi concluída após duas etapas de avaliação. Na fase final, realizada na última sexta-feira (10), os jurados analisaram presencialmente os trabalhos inscritos para definir as obras que integrarão a exposição e os artistas premiados. A comissão julgadora foi formada pelos artistas e especialistas Patricia Scalon, Yuri Quevedo, Gustavo Nazareno, Anna Mazzei e Marcio Marianno.