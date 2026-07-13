O prejuízo, muitas vezes, só é percebido quando surgem descontos inesperados no benefício ou movimentações bancárias desconhecidas. Diante do aumento desse tipo de ocorrência, o INSS reforça que não solicita senhas, fotografias de documentos ou informações bancárias por telefone, SMS, WhatsApp ou redes sociais.

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seguem entre os principais alvos de criminosos especializados em golpes financeiros. Aproveitando a confiança dos beneficiários e o uso cada vez maior de celulares e aplicativos de mensagens, os fraudadores criam abordagens que imitam comunicações oficiais para obter dados pessoais, acessar contas bancárias e até contratar empréstimos em nome das vítimas.

As tentativas de fraude costumam começar com uma ligação, mensagem de texto ou contato por aplicativo. Em muitos casos, os criminosos se apresentam como servidores do INSS ou representantes de instituições financeiras para convencer a vítima de que existe alguma pendência relacionada ao benefício.

Entre as práticas mais frequentes está a falsa prova de vida. Os golpistas afirmam que o procedimento precisa ser feito imediatamente e solicitam fotos de documentos e uma selfie, informações que podem ser usadas para abrir contas, solicitar crédito ou praticar outros crimes.

Outra fraude bastante comum envolve empréstimos consignados contratados sem autorização. Com dados pessoais obtidos de forma irregular, criminosos conseguem registrar operações de crédito e desviar os valores antes que a vítima perceba, enquanto as parcelas passam a ser descontadas diretamente do benefício.