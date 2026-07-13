Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seguem entre os principais alvos de criminosos especializados em golpes financeiros. Aproveitando a confiança dos beneficiários e o uso cada vez maior de celulares e aplicativos de mensagens, os fraudadores criam abordagens que imitam comunicações oficiais para obter dados pessoais, acessar contas bancárias e até contratar empréstimos em nome das vítimas.
O prejuízo, muitas vezes, só é percebido quando surgem descontos inesperados no benefício ou movimentações bancárias desconhecidas. Diante do aumento desse tipo de ocorrência, o INSS reforça que não solicita senhas, fotografias de documentos ou informações bancárias por telefone, SMS, WhatsApp ou redes sociais.
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Como os golpes acontecem
As tentativas de fraude costumam começar com uma ligação, mensagem de texto ou contato por aplicativo. Em muitos casos, os criminosos se apresentam como servidores do INSS ou representantes de instituições financeiras para convencer a vítima de que existe alguma pendência relacionada ao benefício.
Entre as práticas mais frequentes está a falsa prova de vida. Os golpistas afirmam que o procedimento precisa ser feito imediatamente e solicitam fotos de documentos e uma selfie, informações que podem ser usadas para abrir contas, solicitar crédito ou praticar outros crimes.
Outra fraude bastante comum envolve empréstimos consignados contratados sem autorização. Com dados pessoais obtidos de forma irregular, criminosos conseguem registrar operações de crédito e desviar os valores antes que a vítima perceba, enquanto as parcelas passam a ser descontadas diretamente do benefício.
Também são recorrentes os contatos informando que o cadastro precisa ser atualizado para evitar a suspensão do pagamento. Durante a conversa, os fraudadores pedem CPF, dados bancários, senhas e outras informações sigilosas.
Há ainda quem prometa acelerar a concessão de aposentadorias, pensões ou outros serviços mediante pagamento antecipado. Depois de receber o dinheiro, os criminosos desaparecem sem prestar qualquer atendimento. Outra estratégia utilizada é a cobrança de falsas taxas administrativas para liberar supostos valores atrasados, um procedimento que não faz parte dos serviços oferecidos pelo INSS.
Como proteger seu benefício
Especialistas recomendam desconfiar de qualquer contato que peça informações pessoais ou prometa vantagens financeiras. O INSS realiza seus atendimentos pelos canais oficiais e não solicita envio de senhas, fotografias de documentos ou dados bancários por aplicativos de mensagens.
Sempre que precisar consultar informações sobre aposentadoria, pensão ou outros benefícios, o segurado deve utilizar exclusivamente o portal ou aplicativo Meu INSS, além da Central 135. Também é importante acompanhar regularmente o extrato de pagamentos para identificar rapidamente descontos ou movimentações que não foram autorizados.
Outra medida de segurança é bloquear a contratação de novos empréstimos consignados caso não exista interesse em utilizar essa modalidade de crédito. O procedimento pode ser feito pelo próprio Meu INSS e reduz significativamente o risco de fraudes envolvendo operações financeiras.
Se o segurado identificar que foi vítima de um golpe, a orientação é registrar um boletim de ocorrência o quanto antes, comunicar o banco para contestar transações suspeitas e solicitar o bloqueio de cartões e senhas, quando necessário. Também é importante informar o ocorrido ao INSS pela Central 135 e registrar a reclamação na plataforma Fala.BR para que o caso seja acompanhado pelos órgãos responsáveis.