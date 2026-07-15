Comerciantes da Rua Professor Luiz Curiacos, na região central de Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas causados por uma placa de sinalização que foi danificada e, segundo eles, tem interferido no trânsito da via.
A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde desta terça-feira, (14) e constatou a situação. A estrutura permanece instalada sobre a rua, mas apresenta danos que comprometeram parte de sua sustentação. Uma das correntes responsáveis por fixar a placa ficou pendurada após o impacto, chamando a atenção de comerciantes e de pessoas que circulam pela região.
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De acordo com informações apuradas no local, um caminhão atingiu a estrutura da sinalização durante uma manobra, provocando os danos na placa. Após a colisão, parte do sistema de sustentação ficou comprometida, deixando a corrente suspensa sobre a via.
A Rua Professor Luiz Curiacos registra fluxo constante de veículos, principalmente por estar localizada na área central da cidade e concentrar estabelecimentos comerciais. Comerciantes afirmam que, desde o incidente, motoristas têm reduzido a velocidade ao passar pelo trecho para observar a situação da placa, o que pode interferir na circulação de veículos.
Os comerciantes também relataram preocupação com a possibilidade de novos danos à estrutura caso ela permaneça sem manutenção. Segundo eles, a expectativa é que o equipamento seja vistoriado e receba os reparos necessários para restabelecer as condições de segurança da sinalização e evitar transtornos ao trânsito.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informa que enviará uma equipe ao local para verificar a extensão dos danos na placa de sinalização. Caso seja constatada a necessidade, será providenciada a substituição do equipamento".
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