Comerciantes da Rua Professor Luiz Curiacos, na região central de Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas causados por uma placa de sinalização que foi danificada e, segundo eles, tem interferido no trânsito da via.

A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde desta terça-feira, (14) e constatou a situação. A estrutura permanece instalada sobre a rua, mas apresenta danos que comprometeram parte de sua sustentação. Uma das correntes responsáveis por fixar a placa ficou pendurada após o impacto, chamando a atenção de comerciantes e de pessoas que circulam pela região.

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