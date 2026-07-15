A Casa da Direita foi inaugurada na noite desta terça-feira (14), em Piracicaba, reunindo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro, além de lideranças políticas e autoridades.
O evento foi realizado na sede do novo espaço, localizada na Avenida Carlos Botelho, no bairro São Dimas. Durante a cerimônia, os organizadores apresentaram a proposta da Casa da Direita como um local destinado à realização de encontros, debates, reuniões e outras atividades relacionadas à atuação política de grupos identificados com a direita e o conservadorismo.
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Entre as autoridades presentes estiveram o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, e o deputado estadual Gil Diniz (PL), conhecido como "Carteiro Reaça". Também participaram lideranças políticas da região, representantes de movimentos alinhados ao campo da direita, apoiadores e convidados.
Ao longo da programação, os participantes acompanharam discursos sobre o cenário político nacional, a organização de ações voltadas às próximas eleições e a atuação de grupos ligados ao campo conservador. Os pronunciamentos também abordaram a importância da mobilização de apoiadores e da ampliação da participação política por meio de iniciativas promovidas no novo espaço.
Segundo os organizadores, a Casa da Direita terá funcionamento permanente e deverá sediar reuniões, palestras, eventos e encontros voltados à discussão de pautas políticas e à articulação de ações entre representantes, filiados e apoiadores.
A inauguração reuniu público durante a noite e marcou o início das atividades do espaço em Piracicaba. A expectativa dos responsáveis é que o local passe a integrar o calendário de eventos e reuniões promovidos por representantes e apoiadores da direita na região.
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