A Casa da Direita foi inaugurada na noite desta terça-feira (14), em Piracicaba, reunindo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro, além de lideranças políticas e autoridades.

O evento foi realizado na sede do novo espaço, localizada na Avenida Carlos Botelho, no bairro São Dimas. Durante a cerimônia, os organizadores apresentaram a proposta da Casa da Direita como um local destinado à realização de encontros, debates, reuniões e outras atividades relacionadas à atuação política de grupos identificados com a direita e o conservadorismo.

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