As matrículas para novos alunos começam no dia 27 de julho e serão realizadas presencialmente no polo de Piracicaba, localizado na Estação da Paulista. O atendimento acontece às segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h30. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. Caso todas sejam ocupadas, os interessados poderão entrar em uma lista de espera.

Aprender a tocar um instrumento ou desenvolver o talento para a música pode estar mais perto do que muita gente imagina. Em Piracicaba, o Projeto Guri oferece aulas gratuitas para crianças, adolescentes e adultos, reunindo cursos de diversos instrumentos e canto para quem deseja iniciar a formação musical, mesmo sem experiência.

O projeto atende diferentes faixas etárias. Crianças de 6 e 7 anos participam da Iniciação Musical I, enquanto alunos de 8 e 9 anos ingressam na Iniciação Musical II. A partir dos 10 anos, é possível escolher entre cursos de instrumentos ou canto. Também há vagas para a Iniciação Musical para Adultos.

No polo de Piracicaba são oferecidas aulas de canto, clarinete, contrabaixo acústico, eufônio, flauta transversal, percussão, saxofone, trombone, trompete, tuba, viola caipira, viola clássica, violão, violino e violoncelo. Os estudantes matriculados em instrumentos ou canto também participam das disciplinas de Teoria Musical e Coral, complementando a formação artística.

As aulas acontecem nos períodos da manhã e da tarde, às segundas e quartas-feiras, conforme a modalidade escolhida. Já a Iniciação Musical para Adultos é realizada uma vez por semana, às segundas-feiras, das 16h30 às 17h30. Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar cópia do RG da criança ou adolescente, documento de identidade do responsável, comprovante de residência atualizado, declaração de matrícula da escola regular e uma foto 3x4. As inscrições para a turma de adultos seguem o mesmo período e horário de atendimento.