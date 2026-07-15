Piracicaba registrou nesta quarta-feira (15) a menor temperatura de 2026. Os termômetros do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro) marcaram 4,8°C, estabelecendo um novo recorde de frio no município e reforçando a intensidade da massa de ar polar que atua sobre o interior paulista.
Apesar da tendência de elevação gradual das temperaturas ao longo dos próximos dias, as madrugadas continuam frias e as mínimas devem permanecer abaixo dos 14°C até o fim de semana, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Frio perde força, mas manhãs continuam geladas
A previsão indica que as temperaturas máximas voltarão a subir de forma gradual, enquanto as mínimas seguem baixas nos próximos dias. Confira como fica o tempo em Piracicaba:
- Quarta-feira (15): mínima de 8°C e máxima de 25°C;
- Quinta-feira (16): mínima de 10°C e máxima de 28°C;
- Sexta-feira (17): mínima de 11°C e máxima de 27°C;
- Sábado (18): mínima de 13°C e máxima de 29°C;
- Domingo (19): mínima de 14°C e máxima de 29°C.
Embora o frio mais intenso comece a perder força, as manhãs ainda exigirão atenção, principalmente para crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.
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Recorde supera marca registrada em maio
O índice de 4,8°C registrado pelo Ciiagro superou a menor temperatura anotada anteriormente em 2026, quando os termômetros haviam ficado entre 5°C e 6°C durante o mês de maio.
Outras estações meteorológicas também confirmaram o frio intenso na cidade. No Inmet, a mínima desta quarta-feira foi de 6,2°C, enquanto a estação da Esalq-USP registrou 6,4°C por volta das 7 horas da manhã.
Os dados da Esalq mostram ainda que, na última semana, as temperaturas médias oscilaram entre 14°C e 18°C, evidenciando a influência da massa de ar frio sobre a região.
Tempo seco aumenta preocupação
Além do frio, Piracicaba enfrenta um período de baixa umidade relativa do ar. Nos primeiros dias de julho, o município não registrou chuva, cenário que favorece o ressecamento do ambiente e aumenta os riscos para a saúde.
O Inmet mantém alerta para baixa umidade em diversas cidades do interior paulista, incluindo a região de Piracicaba.
Segundo especialistas, durante o inverno as chuvas tornam-se menos frequentes, permitindo longos períodos de estiagem. Com temperaturas mais baixas e a chegada de massas de ar seco, a atmosfera passa a reter menos vapor de água, reduzindo a umidade relativa do ar.
Massa de ar polar já havia sido prevista
A queda nas temperaturas já era esperada desde o início de julho, quando meteorologistas alertaram para o avanço de uma massa de ar frio pela costa do estado de São Paulo.
O fenômeno ocorreu logo após Piracicaba registrar o mês de junho mais chuvoso da última década. Com a chegada do ar seco típico do inverno, o cenário mudou completamente, trazendo madrugadas geladas e tempo firme para a região.