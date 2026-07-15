Piracicaba registrou nesta quarta-feira (15) a menor temperatura de 2026. Os termômetros do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro) marcaram 4,8°C, estabelecendo um novo recorde de frio no município e reforçando a intensidade da massa de ar polar que atua sobre o interior paulista.

Apesar da tendência de elevação gradual das temperaturas ao longo dos próximos dias, as madrugadas continuam frias e as mínimas devem permanecer abaixo dos 14°C até o fim de semana, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Frio perde força, mas manhãs continuam geladas

A previsão indica que as temperaturas máximas voltarão a subir de forma gradual, enquanto as mínimas seguem baixas nos próximos dias. Confira como fica o tempo em Piracicaba: