Além do peso da classificação, o duelo reúne duas seleções tradicionais e uma rivalidade que atravessa gerações, alimentada por confrontos marcantes dentro de campo e pelo contexto histórico envolvendo a Guerra das Malvinas. A expectativa também passa pelos protagonistas atuais, como Lionel Messi, Harry Kane e Jude Bellingham, decisivos ao longo da campanha das duas equipes.

Argentina e Inglaterra voltam a medir forças nesta quarta-feira (15) em um dos confrontos mais aguardados da Copa do Mundo. A partida, válida pela semifinal, será disputada às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. Quem vencer garante vaga na grande final contra a Espanha, classificada após derrotar a França por 2 a 0. A semifinal terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, Globoplay, ge TV, ge.globo, SBT, NSports e CazéTV.

Muito antes do apito inicial, Argentina e Inglaterra já carregam um dos confrontos mais simbólicos do esporte. A rivalidade ganhou força após a Guerra das Malvinas, em 1982, conflito travado entre os dois países pela disputa do arquipélago localizado no Atlântico Sul. Desde então, cada encontro entre as seleções passou a ter um significado especial para torcedores dos dois lados.

O episódio mais lembrado aconteceu na Copa do Mundo de 1986. Naquela edição, Diego Maradona comandou a vitória argentina nas quartas de final com dois lances que entraram para a história: um gol marcado com a mão e outro considerado um dos mais bonitos já vistos em Mundiais. O confronto consolidou a rivalidade esportiva entre as seleções.

Desde então, os reencontros continuaram equilibrados. Em cinco partidas disputadas em Copas do Mundo, a Inglaterra venceu três vezes, a Argentina conquistou uma vitória e houve um empate decidido nos pênaltis, que terminou com classificação argentina em 1998.

Messi, Kane e a disputa por um lugar na decisão