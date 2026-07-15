Argentina e Inglaterra voltam a medir forças nesta quarta-feira (15) em um dos confrontos mais aguardados da Copa do Mundo. A partida, válida pela semifinal, será disputada às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. Quem vencer garante vaga na grande final contra a Espanha, classificada após derrotar a França por 2 a 0. A semifinal terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, Globoplay, ge TV, ge.globo, SBT, NSports e CazéTV.
Além do peso da classificação, o duelo reúne duas seleções tradicionais e uma rivalidade que atravessa gerações, alimentada por confrontos marcantes dentro de campo e pelo contexto histórico envolvendo a Guerra das Malvinas. A expectativa também passa pelos protagonistas atuais, como Lionel Messi, Harry Kane e Jude Bellingham, decisivos ao longo da campanha das duas equipes.
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Uma rivalidade que vai além do futebol
Muito antes do apito inicial, Argentina e Inglaterra já carregam um dos confrontos mais simbólicos do esporte. A rivalidade ganhou força após a Guerra das Malvinas, em 1982, conflito travado entre os dois países pela disputa do arquipélago localizado no Atlântico Sul. Desde então, cada encontro entre as seleções passou a ter um significado especial para torcedores dos dois lados.
O episódio mais lembrado aconteceu na Copa do Mundo de 1986. Naquela edição, Diego Maradona comandou a vitória argentina nas quartas de final com dois lances que entraram para a história: um gol marcado com a mão e outro considerado um dos mais bonitos já vistos em Mundiais. O confronto consolidou a rivalidade esportiva entre as seleções.
Desde então, os reencontros continuaram equilibrados. Em cinco partidas disputadas em Copas do Mundo, a Inglaterra venceu três vezes, a Argentina conquistou uma vitória e houve um empate decidido nos pênaltis, que terminou com classificação argentina em 1998.
Messi, Kane e a disputa por um lugar na decisão
A semifinal também coloca frente a frente alguns dos principais nomes do torneio. Messi chega como um dos artilheiros da competição, com oito gols, enquanto Harry Kane e Jude Bellingham lideram o ataque inglês e respondem pela maior parte dos gols marcados pela equipe ao longo da campanha.
Os números mostram o bom momento das duas seleções. A Argentina soma 17 gols no Mundial e cresceu de produção nas fases eliminatórias. Já a Inglaterra apresenta um ataque eficiente, impulsionado principalmente por Kane e Bellingham, que foram decisivos na caminhada até a semifinal.
Com a Espanha já garantida na final, argentinos e ingleses entram em campo sabendo que apenas um seguirá sonhando com o título mundial. O derrotado ainda disputará o terceiro lugar contra a França, enquanto o vencedor terá pela frente a oportunidade de conquistar a taça no próximo domingo.