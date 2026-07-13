13 de julho de 2026
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CAPTURADO

Condenado a 20 anos por estupro é preso pela PC em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Policia Civil
O homem foi conduzido à sede do DEIC em Piracicaba.
O homem foi conduzido à sede do DEIC em Piracicaba.

  Um homem de 44 anos, condenado a 20 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Higienópolis, em Piracicaba.

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De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada por equipes da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba durante a Operação Sentença Cumprida.

 O mandado de prisão definitiva foi expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba após o trânsito em julgado da condenação.

Segundo a corporação, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Após diligências, os policiais localizaram o condenado no bairro Higienópolis e efetuaram a prisão.

O homem foi encaminhado à unidade policial, onde foi informado oficialmente sobre a ordem judicial. Em seguida, foi recolhido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A operação foi coordenada pelo delegado José Donizeti de Melo. Em nota, a Polícia Civil destacou que a ação reforça o compromisso da instituição com o cumprimento das decisões judiciais e com a promoção da segurança pública.

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