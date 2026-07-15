A clínica odontológica QSorriso, em Piracicaba, voltou a atender pacientes após a repercussão causada pelo fechamento da unidade no início deste mês. No entanto, a reabertura ocorreu em meio a um novo impasse: segundo o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP), a empresa está sem registro ativo, condição que impede legalmente o funcionamento da clínica.

Além da situação administrativa, a empresa continua sendo alvo de investigação da Polícia Civil após denúncias de pacientes que alegam interrupção de tratamentos e dificuldades para obter atendimento.

Conselho diz que clínica não pode funcionar

De acordo com o CRO-SP, o registro da QSorriso foi desativado em 11 de maio de 2026.