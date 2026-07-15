A clínica odontológica QSorriso, em Piracicaba, voltou a atender pacientes após a repercussão causada pelo fechamento da unidade no início deste mês. No entanto, a reabertura ocorreu em meio a um novo impasse: segundo o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP), a empresa está sem registro ativo, condição que impede legalmente o funcionamento da clínica.
Além da situação administrativa, a empresa continua sendo alvo de investigação da Polícia Civil após denúncias de pacientes que alegam interrupção de tratamentos e dificuldades para obter atendimento.
Conselho diz que clínica não pode funcionar
De acordo com o CRO-SP, o registro da QSorriso foi desativado em 11 de maio de 2026.
O órgão reforça que clínicas odontológicas somente podem exercer suas atividades com registro ativo junto ao Conselho Regional de Odontologia e ao Conselho Federal de Odontologia (CFO). O descumprimento dessa exigência pode resultar em sanções nas esferas ética, civil e criminal.
O conselho informou ainda que adotou medidas de fiscalização e procedimentos administrativos para apurar a situação.
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Atendimento foi retomado com restrições
Apesar da falta de registro, a clínica anunciou que retomou os atendimentos nesta semana.
Segundo a empresa, neste primeiro momento serão realizados apenas atendimentos emergenciais, além de orientações aos pacientes e continuidade dos tratamentos que ficaram pendentes.
A QSorriso também informou que trabalha com agenda reduzida, não está recebendo novos pacientes e avalia a possibilidade de transferir suas atividades para outro endereço.
Mudança de posicionamento chama atenção
A nova manifestação da clínica difere das informações divulgadas anteriormente.
Na ocasião do fechamento, a empresa havia informado que encerraria as atividades na unidade de Piracicaba e que os pacientes seriam encaminhados para clínicas parceiras.
Agora, a QSorriso afirma que essa informação não procede e garante que os tratamentos contratados serão concluídos pela própria empresa.
Polícia investiga denúncias de pacientes
O caso começou a ganhar repercussão no início de julho, quando pacientes encontraram a unidade fechada no dia de consultas agendadas.
No local havia avisos informando que o imóvel passava por manutenção, enquanto um dos prédios apresentava uma placa de aluguel.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a conduta da empresa. As investigações buscam esclarecer se houve prática de estelionato ou se a situação configura apenas descumprimento contratual.
Até o momento, pelo menos sete boletins de ocorrência foram registrados por clientes.
Histórico de reclamações
Além da investigação policial, a QSorriso acumula 216 reclamações registradas no Procon desde 2014.
A empresa também figura em mais de 70 ações judiciais no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a maioria envolvendo pedidos relacionados a rescisão contratual, danos materiais e supostas práticas abusivas.