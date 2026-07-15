15 de julho de 2026
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MEIO AMBIENTE

Plantio de árvores encerra Semana do Meio Ambiente em Piracicaba

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Plantio de 19 mudas nativas marcou o encerramento da Semana Municipal do Meio Ambiente no Parque da Rua do Porto, com participação de crianças e famílias da Assupira.
Plantio de 19 mudas nativas marcou o encerramento da Semana Municipal do Meio Ambiente no Parque da Rua do Porto, com participação de crianças e famílias da Assupira.

O verde ganhou novos moradores no Parque da Rua do Porto. O espaço recebeu o plantio de 19 mudas de árvores nativas como encerramento da Semana Municipal do Meio Ambiente, em uma atividade que reuniu crianças e famílias atendidas pela Associação de Surdos de Piracicaba (Assupira).

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A ação marcou o fim de uma programação voltada à educação ambiental e à participação da comunidade, com atividades sobre preservação da fauna, sustentabilidade, resíduos sólidos, arborização urbana e prevenção de incêndios ambientais.

Para a presidente da Assupira, Giselle Lorena Milhomem, a iniciativa também teve um papel de inclusão. Segundo ela, o acesso às informações em Libras durante o projeto ampliou o aprendizado da comunidade surda sobre as espécies da região e reforçou a importância das árvores frutíferas para uma alimentação mais saudável.

“Conhecemos o nome de diversas árvores e aprendemos sobre frutas nativas da região. O plantio também representa um passo importante para aproximar a comunidade surda de práticas ligadas à sustentabilidade e à segurança alimentar”, destacou.

Durante a Semana Municipal do Meio Ambiente, outras ações também foram realizadas, incluindo atividades educativas com animais preservados sobre incêndios e conservação da fauna silvestre, além do programa Plante Vida – Nascemos Juntos para Viver, que reuniu famílias no bairro Água Branca e resultou no plantio de mais de 150 mudas.

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