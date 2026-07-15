Piracicaba ganha mais uma opção para quem busca alternativas de transporte sustentável. A Speed Mob Mobilidade Elétrica inaugura sua unidade na cidade no próximo sábado (18), a partir das 13h, na Rua Madre Maria Teodoro, 850, no bairro Jaraguá.

VEJA MAIS :

Especializada em veículos elétricos, a empresa passa a oferecer modelos de motos, bicicletas, patinetes e scooters, segmento que vem ampliando sua presença no mercado diante da procura por opções de deslocamento com menor impacto ambiental e custos reduzidos de manutenção.