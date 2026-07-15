Piracicaba ganha mais uma opção para quem busca alternativas de transporte sustentável. A Speed Mob Mobilidade Elétrica inaugura sua unidade na cidade no próximo sábado (18), a partir das 13h, na Rua Madre Maria Teodoro, 850, no bairro Jaraguá.
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Especializada em veículos elétricos, a empresa passa a oferecer modelos de motos, bicicletas, patinetes e scooters, segmento que vem ampliando sua presença no mercado diante da procura por opções de deslocamento com menor impacto ambiental e custos reduzidos de manutenção.
Para marcar a abertura da loja, a programação inclui condições especiais de lançamento e o sorteio de uma moto elétrica. De acordo com a organização, os interessados em concorrer ao prêmio precisam estar presentes durante o evento.
A chegada da Speed Mob amplia a oferta de veículos elétricos em Piracicaba, acompanhando um mercado que tem registrado crescimento nos últimos anos com a expansão de alternativas de mobilidade urbana.