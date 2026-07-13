Uma idosa de 80 anos foi resgatada na tarde desta segunda-feira (13) vivendo em condições subumanas dentro da própria casa, no bairro Castelani, em Capivari, na região de Piracicaba.
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Neste domingo (12), um dos netos foi visitar a avó e quando abriu a porta, se deparou com uma cena que chocou: a idosa abandonada, suja e sem dignidade. Ele acionou a Guarda Civil Municipal imediatamente.
Cena de horror
A GCM chegou na casa da Avenida Newton Pimenta Neves e encontrou a idosa com fezes e urina pelo corpo, sem a parte de baixo das roupas. Dentro da residência: sujeira, móveis quebrados e um cheiro insuportável.
As imagens registradas pelos guardas mostram o abandono total. Segundo a GCM, a vítima mora com outro neto. Ele é usuário de drogas e sumiu.
A idosa foi levada às pressas para a Santa Casa de Capivari, onde recebeu atendimento médico. O Centro de Controle de Zoonoses também esteve no local e recolheu os cachorros e uma galinha que estavam na casa.
A Polícia Civil registrou o caso como:
*Sequestro e cárcere privado, abandono de incapaz e maus-tratos a animais.Ninguém foi preso.