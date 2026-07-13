Uma idosa de 80 anos foi resgatada na tarde desta segunda-feira (13) vivendo em condições subumanas dentro da própria casa, no bairro Castelani, em Capivari, na região de Piracicaba.

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Neste domingo (12), um dos netos foi visitar a avó e quando abriu a porta, se deparou com uma cena que chocou: a idosa abandonada, suja e sem dignidade. Ele acionou a Guarda Civil Municipal imediatamente.