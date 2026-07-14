A Prefeitura de Piracicaba segue com a requalificação da ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Piracicaba. O objetivo das melhorias estruturais tem como foco a segurança e o conforto dos frequentadores da região, além da organização do tráfego náutico.

Atualmente, os serviços estão concentrados na execução da demolição do pavimento de concreto danificado para futura recomposição do trecho. As intervenções da atual etapa envolvem a preparação do solo, nivelamento e concretagem da pista.

Iniciadas em março deste ano, as melhorias na ciclovia já passaram pelas fases de hidrojateamento e remoção dos trechos danificados, chegando à etapa de reconstrução e concretagem das áreas afetadas.