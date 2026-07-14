A Prefeitura de Piracicaba segue com a requalificação da ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Piracicaba. O objetivo das melhorias estruturais tem como foco a segurança e o conforto dos frequentadores da região, além da organização do tráfego náutico.
Atualmente, os serviços estão concentrados na execução da demolição do pavimento de concreto danificado para futura recomposição do trecho. As intervenções da atual etapa envolvem a preparação do solo, nivelamento e concretagem da pista.
Iniciadas em março deste ano, as melhorias na ciclovia já passaram pelas fases de hidrojateamento e remoção dos trechos danificados, chegando à etapa de reconstrução e concretagem das áreas afetadas.
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O projeto, de acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, inclui a instalação de piso intertravado no final da avenida para facilitar o acesso e a organização de embarcações na rampa do rio Piracicaba, além de faixas elevadas para pedestres.
O pacote de melhorias está orçado em R$ 854 mil, custeado via repasse do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. O convênio que garantiu os recursos foi firmado em 2025, junto ao Governo do estado, assinado pelo prefeito Helinho Zanatta.
O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) tem a finalidade de financiar projetos focados na reparação de danos causados à sociedade. Entre as áreas contempladas, estão a proteção do meio ambiente, a defesa do consumidor e a preservação de bens paisagísticos, turísticos e histórico-culturais e estético em todo o Estado de São Paulo.