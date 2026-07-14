Um jovem de 25 anos virou alvo de investigação da Polícia Civil depois de atropelar três pessoas na madrugada deste domingo (12) na região da Chácara Canaã, zona rural de Limeira, na região de Piracicaba.
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No local acontecia uma confraternização de despedida de solteiro e solteira.O investigado, estava no volante de um Chevrolet Cruze.
Segundo testemunhas, ele perdeu o controle e atingiu dois carros estacionados. O impacto foi tão forte que arremessou um dos veículos para o meio da pista.Na pancada, três pessoas que estavam perto dos carros foram atingidas: duas mulheres e um homem.
Perna esmagada
As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Edson Mano, em Santa Bárbara d'Oeste.
A pior situação é de uma jovem de 24 anos. Ela teve a perna esmagada e precisou passar por cirurgia de emergência..As outras duas de 26 anos, e uma de 27, também ficaram feridas.
De acordo com a polícia, o jovem passou o dia todo bebendo. Primeiro em uma chácara de Santa Bárbara d'Oeste e depois na festa em Limeira. Testemunhas disseram que ele assumiu a direção depois de levar um amigo ao hospital com sangramento no nariz.
Após o acidente, ele ficou alguns minutos no local em choque. Mas antes da GCM e da Polícia Científica chegarem, sumiu. Ninguém viu pra onde foi.
O caso foi registrado no Plantão de Limeira como: Lesão corporal culposa, omissão de socorro, fuga do local e embriaguez ao volante.
A Polícia Civil segue investigando para saber a dinâmica do acidente.