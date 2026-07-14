A pior situação é de uma jovem de 24 anos. Ela teve a perna esmagada e precisou passar por cirurgia de emergência..As outras duas de 26 anos, e uma de 27, também ficaram feridas.

De acordo com a polícia, o jovem passou o dia todo bebendo. Primeiro em uma chácara de Santa Bárbara d'Oeste e depois na festa em Limeira. Testemunhas disseram que ele assumiu a direção depois de levar um amigo ao hospital com sangramento no nariz.

Após o acidente, ele ficou alguns minutos no local em choque. Mas antes da GCM e da Polícia Científica chegarem, sumiu. Ninguém viu pra onde foi.