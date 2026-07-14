A gasolina vendida no Brasil pode passar por uma nova alteração nos próximos meses. O governo federal avalia elevar de 30% para 32% a quantidade obrigatória de etanol anidro misturada ao combustível, criando uma nova composição que já desperta dúvidas entre motoristas sobre consumo, desempenho e manutenção dos veículos.

A proposta faz parte da política de ampliação do uso de biocombustíveis e busca aumentar a participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira. Apesar dos benefícios ambientais, a mudança gera questionamentos principalmente entre proprietários de carros mais antigos e modelos que utilizam exclusivamente gasolina.

Para os veículos flex, que representam grande parte da frota nacional, a expectativa é de que a adaptação ocorra sem grandes dificuldades, já que esses motores foram desenvolvidos para funcionar com diferentes proporções de etanol e gasolina.