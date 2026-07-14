Milhões de brasileiros ainda podem recuperar dinheiro que ficou esquecido em instituições financeiras. De acordo com atualização divulgada pelo Banco Central nesta terça-feira (14), o Sistema Valores a Receber reúne R$ 6,241 bilhões que permanecem disponíveis para resgate por pessoas físicas e empresas.
O levantamento, baseado em dados contabilizados até maio, mostra que a maior parte desse valor pertence a pessoas físicas. São cerca de R$ 4,4 bilhões distribuídos entre mais de 24 milhões de brasileiros. As empresas também têm recursos a receber: aproximadamente R$ 1,8 bilhão está vinculado a mais de 2,2 milhões de CNPJs.
A consulta é gratuita e pode ser feita pelo Sistema Valores a Receber, plataforma oficial do Banco Central criada para identificar recursos esquecidos em bancos, cooperativas de crédito, consórcios e outras instituições financeiras.
VEJA MAIS:
- Prepare-se: calor de 30°C chega a Piracicaba; VEJA
- Golpistas do INSS miram aposentados; Veja como evitar prejuízos
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Como verificar se há dinheiro em seu nome
Para consultar a existência de valores, basta acessar o sistema oficial do Banco Central utilizando os dados solicitados pela plataforma. Caso haja dinheiro disponível, o próprio serviço informa as etapas necessárias para solicitar a devolução.
Quem optar por receber os recursos diretamente pelo sistema deverá informar uma chave Pix válida. Se o usuário ainda não possuir uma chave cadastrada, poderá combinar outra forma de pagamento diretamente com a instituição financeira responsável ou criar uma chave e retornar à plataforma para concluir o pedido.
O serviço também permite consultar valores deixados por pessoas falecidas. Nesses casos, o resgate pode ser solicitado por herdeiros, inventariantes, testamentários ou representantes legais, desde que sejam cumpridas as exigências estabelecidas pelo Banco Central.
Parte dos recursos foi destinada ao Desenrola 2.0
O montante disponível diminuiu nos últimos meses após o governo federal destinar parte dos valores sem solicitação de resgate ao Fundo de Garantia de Operações (FGO), utilizado para oferecer garantias ao programa Desenrola 2.0, voltado à renegociação de dívidas.
Segundo informações do governo, cerca de R$ 5,7 bilhões foram transferidos para o fundo. Mesmo com essa destinação, uma parcela dos recursos permaneceu reservada para atender futuros pedidos de cidadãos e empresas que comprovarem o direito aos valores.
A utilização desse dinheiro passou a ser analisada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O órgão acompanha se o uso dos recursos respeita as normas fiscais e orçamentárias, enquanto o Sistema Valores a Receber continua funcionando normalmente para consultas e solicitações de resgate.