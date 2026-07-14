14 de julho de 2026
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DINHEIRO ESQUECIDO

Brasileiros ainda têm R$ 6,2 bilhões para resgatar em bancos

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Banco Central informou que mais de 24 milhões de brasileiros ainda têm valores disponíveis para resgate em instituições financeiras.
O Banco Central informou que mais de 24 milhões de brasileiros ainda têm valores disponíveis para resgate em instituições financeiras.

Milhões de brasileiros ainda podem recuperar dinheiro que ficou esquecido em instituições financeiras. De acordo com atualização divulgada pelo Banco Central nesta terça-feira (14), o Sistema Valores a Receber reúne R$ 6,241 bilhões que permanecem disponíveis para resgate por pessoas físicas e empresas.

O levantamento, baseado em dados contabilizados até maio, mostra que a maior parte desse valor pertence a pessoas físicas. São cerca de R$ 4,4 bilhões distribuídos entre mais de 24 milhões de brasileiros. As empresas também têm recursos a receber: aproximadamente R$ 1,8 bilhão está vinculado a mais de 2,2 milhões de CNPJs.

A consulta é gratuita e pode ser feita pelo Sistema Valores a Receber, plataforma oficial do Banco Central criada para identificar recursos esquecidos em bancos, cooperativas de crédito, consórcios e outras instituições financeiras.

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Como verificar se há dinheiro em seu nome

Para consultar a existência de valores, basta acessar o sistema oficial do Banco Central utilizando os dados solicitados pela plataforma. Caso haja dinheiro disponível, o próprio serviço informa as etapas necessárias para solicitar a devolução.

Quem optar por receber os recursos diretamente pelo sistema deverá informar uma chave Pix válida. Se o usuário ainda não possuir uma chave cadastrada, poderá combinar outra forma de pagamento diretamente com a instituição financeira responsável ou criar uma chave e retornar à plataforma para concluir o pedido.

O serviço também permite consultar valores deixados por pessoas falecidas. Nesses casos, o resgate pode ser solicitado por herdeiros, inventariantes, testamentários ou representantes legais, desde que sejam cumpridas as exigências estabelecidas pelo Banco Central.

Parte dos recursos foi destinada ao Desenrola 2.0

O montante disponível diminuiu nos últimos meses após o governo federal destinar parte dos valores sem solicitação de resgate ao Fundo de Garantia de Operações (FGO), utilizado para oferecer garantias ao programa Desenrola 2.0, voltado à renegociação de dívidas.

Segundo informações do governo, cerca de R$ 5,7 bilhões foram transferidos para o fundo. Mesmo com essa destinação, uma parcela dos recursos permaneceu reservada para atender futuros pedidos de cidadãos e empresas que comprovarem o direito aos valores.

A utilização desse dinheiro passou a ser analisada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O órgão acompanha se o uso dos recursos respeita as normas fiscais e orçamentárias, enquanto o Sistema Valores a Receber continua funcionando normalmente para consultas e solicitações de resgate.

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