Milhões de brasileiros ainda podem recuperar dinheiro que ficou esquecido em instituições financeiras. De acordo com atualização divulgada pelo Banco Central nesta terça-feira (14), o Sistema Valores a Receber reúne R$ 6,241 bilhões que permanecem disponíveis para resgate por pessoas físicas e empresas.

O levantamento, baseado em dados contabilizados até maio, mostra que a maior parte desse valor pertence a pessoas físicas. São cerca de R$ 4,4 bilhões distribuídos entre mais de 24 milhões de brasileiros. As empresas também têm recursos a receber: aproximadamente R$ 1,8 bilhão está vinculado a mais de 2,2 milhões de CNPJs.

A consulta é gratuita e pode ser feita pelo Sistema Valores a Receber, plataforma oficial do Banco Central criada para identificar recursos esquecidos em bancos, cooperativas de crédito, consórcios e outras instituições financeiras.