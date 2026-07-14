14 de julho de 2026
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FIM DE UMA ERA

LG encerra venda de notebooks no Brasil e deixa o segmento; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Segundo a empresa, os investimentos passarão a ser direcionados para categorias em que mantém maior participação no mercado nacional
Segundo a empresa, os investimentos passarão a ser direcionados para categorias em que mantém maior participação no mercado nacional

A LG informou que deixará de comercializar notebooks no Brasil. Com a decisão, a empresa encerra a estratégia de reposicionamento da linha premium LG Gram no mercado brasileiro.

Em comunicado, a fabricante afirmou que a mudança faz parte de uma revisão de sua atuação no país. Segundo a empresa, os investimentos passarão a ser direcionados para categorias em que mantém maior participação no mercado nacional.

Saiba mais:

Foco em outras áreas

De acordo com a LG, a estratégia será concentrada em produtos como televisores, monitores, eletrodomésticos e aparelhos de ar-condicionado. A empresa não informou se a decisão afetará o suporte aos consumidores que já possuem notebooks da marca.

A linha LG Gram havia sido apresentada como uma alternativa voltada ao segmento de notebooks de alto desempenho e design compacto, mas a fabricante optou por encerrar sua comercialização no país.

Mercado segue movimentado

A decisão ocorre em um cenário em que o mercado brasileiro de notebooks continua registrando volume expressivo de vendas. Dados da IDC apontam que 1,15 milhão de unidades foram comercializadas no Brasil durante o primeiro trimestre de 2026.

Embora o setor tenha registrado retração de 23% em comparação com o trimestre anterior, o desempenho é considerado estável em relação ao comportamento do mercado. Atualmente, Acer, Lenovo e Asus aparecem entre as fabricantes com maior participação nas vendas de notebooks no país.

Consumidores

Até o momento, a LG não anunciou novas informações sobre um possível retorno ao segmento de notebooks no Brasil. A empresa reforçou apenas que seguirá direcionando sua estratégia comercial para as categorias em que possui maior presença no mercado nacional.

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