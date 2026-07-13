A Polícia Militar de Piracicaba fechou o cerco e tirou mais um foragido da rua. Na noite de sábado, 11, um homem de 39 anos foi preso no bairro Bosque dos Lenheiros. Ele era procurado pela Justiça por homicídio.
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Com o mandado de prisão na mão, os policiais começaram as diligências.Acharam o suspeito dentro de um bar na Rua dos Pinheiros, tranquilo, bebendo como se nada tivesse acontecido.
Na abordagem nada de ilícito foi encontrado com ele. Mas não adiantou, quando os PMs informaram sobre o mandado, o homem foi algemado na hora.
Direto para a cadeia
Ele foi levado para o Plantão Policial e o delegado tomou ciência do caso, registrou o boletim de ocorrência e manteve o procurado preso. Agora ele segue à disposição da Justiça.