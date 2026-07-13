A Polícia Militar de Piracicaba fechou o cerco e tirou mais um foragido da rua. Na noite de sábado, 11, um homem de 39 anos foi preso no bairro Bosque dos Lenheiros. Ele era procurado pela Justiça por homicídio.

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Com o mandado de prisão na mão, os policiais começaram as diligências.Acharam o suspeito dentro de um bar na Rua dos Pinheiros, tranquilo, bebendo como se nada tivesse acontecido.