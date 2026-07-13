Em 2 de agosto de 2027, moradores de uma estreita faixa do planeta poderão acompanhar um dos acontecimentos astronômicos mais marcantes das últimas décadas. O eclipse solar total previsto para essa data alcançará até 6 minutos e 23 segundos de totalidade, tornando-se o mais longo observado em terra firme neste século.

A longa duração é consequência de uma combinação pouco comum entre a posição da Terra, da Lua e do Sol. Durante o fenômeno, o satélite natural estará próximo do perigeu, momento em que sua distância em relação ao planeta é menor, fazendo com que seu tamanho aparente no céu seja suficiente para encobrir completamente o disco solar por mais tempo.

A trajetória da sombra cruzará o oceano Atlântico, o sul da Europa, o norte da África e parte do Oriente Médio. Para especialistas, um eclipse com características semelhantes só deverá ocorrer novamente em 2114, aumentando ainda mais o interesse pelo evento.