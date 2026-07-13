Em 2 de agosto de 2027, moradores de uma estreita faixa do planeta poderão acompanhar um dos acontecimentos astronômicos mais marcantes das últimas décadas. O eclipse solar total previsto para essa data alcançará até 6 minutos e 23 segundos de totalidade, tornando-se o mais longo observado em terra firme neste século.
A longa duração é consequência de uma combinação pouco comum entre a posição da Terra, da Lua e do Sol. Durante o fenômeno, o satélite natural estará próximo do perigeu, momento em que sua distância em relação ao planeta é menor, fazendo com que seu tamanho aparente no céu seja suficiente para encobrir completamente o disco solar por mais tempo.
A trajetória da sombra cruzará o oceano Atlântico, o sul da Europa, o norte da África e parte do Oriente Médio. Para especialistas, um eclipse com características semelhantes só deverá ocorrer novamente em 2114, aumentando ainda mais o interesse pelo evento.
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Quando o céu muda completamente
Pouco antes da fase total, a luminosidade diminui de forma gradual, criando um ambiente semelhante ao entardecer mesmo durante o dia. A redução da luz também costuma provocar pequenas quedas na temperatura e alterar temporariamente o comportamento de animais que seguem os ciclos naturais de claridade.
Quando o Sol fica totalmente encoberto, torna-se possível observar a corona solar, camada mais externa da atmosfera da estrela, normalmente escondida pelo brilho intenso. Nesse curto intervalo, estrelas mais brilhantes e alguns planetas também podem ser vistos a olho nu.
Nos instantes que antecedem e sucedem a totalidade aparecem fenômenos bastante aguardados pelos observadores. Entre eles estão as chamadas Pérolas de Baily e o Anel de Diamante, efeitos produzidos pela passagem da luz solar entre as irregularidades do relevo lunar.
Segurança e planejamento já entram na pauta
Quem pretende acompanhar o eclipse deve lembrar que olhar diretamente para o Sol só é seguro durante a fase de totalidade. Em todas as demais etapas do fenômeno é indispensável utilizar óculos específicos certificados pela norma internacional ISO 12312-2 ou equipamentos de observação apropriados.
A expectativa em torno do eclipse também já influencia o turismo internacional. Regiões da Espanha e do Egito, consideradas algumas das melhores áreas para observação por reunirem boas condições climáticas e posição privilegiada dentro da faixa de totalidade, começam a registrar aumento na procura por hospedagem com bastante antecedência.
Além do interesse científico, o eclipse de 2027 representa uma oportunidade rara para quem deseja acompanhar um dos fenômenos naturais mais impressionantes do planeta. Com duração recorde para este século e previsão de repetição apenas em 2114, o evento já desperta atenção de astrônomos, fotógrafos e viajantes que pretendem testemunhar esse momento histórico.