13 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FLAGRANTE

VÍDEO: Tia impede sequestro e salva bebê escondida em bolsa

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Globo
O plano foi interrompido após a tia seguir a suspeita e verificar o que havia dentro da bolsa que ela carregava.
O plano foi interrompido após a tia seguir a suspeita e verificar o que havia dentro da bolsa que ela carregava.

Uma recém-nascida escapou de ser levada de uma maternidade em Teresina (PI) graças à rápida reação de uma familiar, que percebeu um comportamento incomum de uma funcionária da unidade e decidiu acompanhá-la. A intervenção impediu que a criança deixasse o hospital e deu início a uma investigação conduzida pela Polícia Civil.

A suspeita é uma técnica de enfermagem que trabalhava na maternidade havia pouco mais de dois anos. Apesar de estar de folga no dia do caso, ela entrou na unidade e informou à mãe da bebê, uma adolescente de 14 anos, que seria necessário realizar procedimentos de rotina com a criança.

O episódio ganhou repercussão nacional e terminou com a decretação da prisão preventiva da profissional, além da abertura de processos na esfera criminal e ética.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A atenção da família mudou o desfecho

Enquanto a mãe aguardava o retorno da filha, a tia da bebê resolveu permanecer próxima ao local onde os supostos exames seriam realizados. Pouco depois, percebeu que a funcionária deixava a área levando apenas uma bolsa de grande porte e demonstrava um comportamento considerado incomum.

Desconfiada, ela decidiu seguir a mulher e notou que a suspeita entrou em um banheiro. Ao sair, já vestia outras roupas e estava sem parte dos acessórios utilizados durante o atendimento, o que aumentou ainda mais a suspeita da familiar.

Antes que a funcionária deixasse a maternidade, a tia resolveu verificar o conteúdo da bolsa. Dentro dela estava a recém-nascida, que foi retirada imediatamente e devolvida em segurança à família. O resgate mobilizou equipes da unidade e evitou que o crime fosse consumado.

Investigação revelou novos detalhes

As investigações apontam que a suspeita foi presa após a Justiça autorizar sua prisão preventiva, já que o caso não chegou a ser comunicado a tempo para uma prisão em flagrante. Depois da repercussão, familiares a internaram em uma clínica psiquiátrica e, quando recebeu alta, ela foi localizada pelos policiais.

Durante o cumprimento de mandados, os investigadores encontraram na residência da mulher um quarto preparado para receber um bebê, com berço, banheira, roupas e outros itens infantis. Segundo a polícia, pessoas próximas acreditavam que ela estivesse grávida, embora não existissem exames que confirmassem essa informação.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários