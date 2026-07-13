Uma recém-nascida escapou de ser levada de uma maternidade em Teresina (PI) graças à rápida reação de uma familiar, que percebeu um comportamento incomum de uma funcionária da unidade e decidiu acompanhá-la. A intervenção impediu que a criança deixasse o hospital e deu início a uma investigação conduzida pela Polícia Civil.

A suspeita é uma técnica de enfermagem que trabalhava na maternidade havia pouco mais de dois anos. Apesar de estar de folga no dia do caso, ela entrou na unidade e informou à mãe da bebê, uma adolescente de 14 anos, que seria necessário realizar procedimentos de rotina com a criança.

O episódio ganhou repercussão nacional e terminou com a decretação da prisão preventiva da profissional, além da abertura de processos na esfera criminal e ética.