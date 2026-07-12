O sábado (11) começou com "barraco" e polícia na rua em Charqueada, na região de Piracicaba.Por volta das 06h53, mãe e filha foram presas após agredir um homem e ameaçar a equipe da Polícia Militar com faca.
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A equipe do 10º BPM/I foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de "mulher armada com faca" na Rua Silvio Sartori, 813. Quando os PMs chegaram, encontraram a dupla agredindo fisicamente Jeferson.
As duas não tinham nenhum parentesco com a vítima.
Faca, ameaça e desacato
Durante a abordagem a situação ficou pior, pois um das mulheres sacou uma faca e começou a ameaçar Jeferson. Os policiais deram voz de parada. Ela só largou a arma depois da ordem.
Enquanto isso, a outra suspeita tentava fugir do local sem permissão. As duas ainda partiram para cima dos PMs. Desobedeceram, se recusaram a se identificar, xingaram e ameaçaram a equipe, sendo contidas.
Jeferson ficou com escoriações pelo corpo por causa das agressões. Ele foi atendido.
A faca usada na ameaça foi apreendida.
As três partes foram levadas primeiro ao Hospital de Charqueada e depois para a Delegacia de São Pedro.
O caso foi registrado como Lesão Corporal, Resistência, Ameaça, Desacato e Desobediência".