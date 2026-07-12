12 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Briga em família termina com facada e prisão de mãe e filha

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
As mulheres foram presas e a faca apreendida.
As mulheres foram presas e a faca apreendida.

  O sábado (11) começou com "barraco" e polícia na rua em Charqueada, na região de Piracicaba.Por volta das 06h53, mãe e filha foram presas após agredir um homem e ameaçar a equipe da Polícia Militar com faca.

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A equipe do 10º BPM/I foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de "mulher armada com faca" na Rua Silvio Sartori, 813. Quando os PMs chegaram, encontraram a dupla agredindo fisicamente Jeferson. 

As duas não tinham nenhum parentesco com a vítima.

Faca, ameaça e desacato

Durante a abordagem a situação ficou pior, pois um das mulheres sacou uma faca e começou a ameaçar Jeferson. Os policiais deram voz de parada. Ela só largou a arma depois da ordem.

Enquanto isso, a outra suspeita tentava fugir do local sem permissão. As duas ainda partiram para cima dos PMs. Desobedeceram, se recusaram a se identificar, xingaram e ameaçaram a equipe, sendo contidas.  

Jeferson ficou com escoriações pelo corpo por causa das agressões. Ele foi atendido. 

A faca usada na ameaça foi apreendida.

As três partes foram levadas primeiro ao Hospital de Charqueada e depois para a Delegacia de São Pedro.

O caso foi registrado como Lesão Corporal, Resistência, Ameaça, Desacato e Desobediência".

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