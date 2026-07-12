O sábado (11) começou com "barraco" e polícia na rua em Charqueada, na região de Piracicaba.Por volta das 06h53, mãe e filha foram presas após agredir um homem e ameaçar a equipe da Polícia Militar com faca.

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A equipe do 10º BPM/I foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de "mulher armada com faca" na Rua Silvio Sartori, 813. Quando os PMs chegaram, encontraram a dupla agredindo fisicamente Jeferson.