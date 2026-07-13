A banda piracicabana The Fishes voltará a integrar a programação do Capital Moto Week, maior festival de motos e rock da América Latina. O grupo foi confirmado na edição de 2026 e sobe ao palco Rock Saloon Royal Enfield no dia 26 de julho, às 23h45, encerrando as apresentações daquele espaço. O retorno acontece um ano após a estreia da banda no evento e reforça a presença de artistas do interior paulista em um dos maiores festivais de música do país.

Realizado entre os dias 23 de julho e 1º de agosto, no Parque Granja do Torto, em Brasília, o Capital Moto Week deve receber cerca de 800 mil visitantes, 350 mil motocicletas e aproximadamente 1,8 mil motoclubes. Ao longo de dez dias, o público poderá acompanhar mais de 105 apresentações musicais distribuídas em cinco palcos. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Digital.

A The Fishes integra a programação do dia 26 de julho, mesma data em que também se apresentam Eagle-Eye Cherry e GIANA em outros palcos do festival. O grupo de Piracicaba será o último a subir ao palco Rock Saloon Royal Enfield naquela noite. A banda estreou no Capital Moto Week em 2025, quando realizou sua primeira apresentação fora do estado de São Paulo. Na ocasião, foi selecionada pela curadoria do festival entre mais de 1.300 bandas inscritas, conquista que marcou um novo momento na trajetória do grupo.