A banda piracicabana The Fishes voltará a integrar a programação do Capital Moto Week, maior festival de motos e rock da América Latina. O grupo foi confirmado na edição de 2026 e sobe ao palco Rock Saloon Royal Enfield no dia 26 de julho, às 23h45, encerrando as apresentações daquele espaço. O retorno acontece um ano após a estreia da banda no evento e reforça a presença de artistas do interior paulista em um dos maiores festivais de música do país.
Realizado entre os dias 23 de julho e 1º de agosto, no Parque Granja do Torto, em Brasília, o Capital Moto Week deve receber cerca de 800 mil visitantes, 350 mil motocicletas e aproximadamente 1,8 mil motoclubes. Ao longo de dez dias, o público poderá acompanhar mais de 105 apresentações musicais distribuídas em cinco palcos. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Digital.
A The Fishes integra a programação do dia 26 de julho, mesma data em que também se apresentam Eagle-Eye Cherry e GIANA em outros palcos do festival. O grupo de Piracicaba será o último a subir ao palco Rock Saloon Royal Enfield naquela noite. A banda estreou no Capital Moto Week em 2025, quando realizou sua primeira apresentação fora do estado de São Paulo. Na ocasião, foi selecionada pela curadoria do festival entre mais de 1.300 bandas inscritas, conquista que marcou um novo momento na trajetória do grupo.
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Festival reúne música, gastronomia e atrações para o público
Além da programação musical, o Capital Moto Week oferecerá uma estrutura com mais de 35 operações gastronômicas, reunindo desde cafés especiais e pratos da culinária brasileira até hambúrgueres, pizzas, churrasco defumado, doces e bebidas. O complexo também contará com roda-gigante, tirolesa, bungee jump, áreas temáticas, espaços para motoclubes e ações voltadas à sustentabilidade e inclusão.
A edição de 2026 terá nomes nacionais e internacionais entre os headliners, como Nazareth, Eagle-Eye Cherry, Barão Vermelho, Raimundos, Marcelo Falcão, Tihuana, Supla, Matanza Ritual e Di Ferrero. A expectativa é consolidar mais uma vez o evento como referência para fãs de rock e motociclismo de todo o país.
Formada em 2021, a The Fishes nasceu em Piracicaba e construiu seu repertório com clássicos do blues e do rock, interpretando artistas como Amy Winehouse, Janis Joplin, Johnny Cash, Ray Charles e Elvis Presley. Com o retorno ao Capital Moto Week, a banda amplia sua visibilidade nacional e volta a representar a cidade em um dos principais festivais do gênero na América Latina.
Agenda da banda também inclui festival em Minas Gerais
Além da apresentação em Brasília, a The Fishes já tem outro compromisso confirmado na agenda de 2026. A banda também integra a programação da 14ª edição do Extrema Motofest, um dos principais encontros de motociclismo e rock de Minas Gerais. O evento será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Parque Municipal de Eventos de Extrema (MG), reunindo atrações nacionais, bandas covers e grupos da cena regional.
A The Fishes sobe ao palco no sábado, 1º de agosto, às 13h10, dividindo a programação com bandas como Lithium, Motor Rock, Creedence Cover Brasil, The Alchemyst, Lost 80's Band e encerrando o dia ao lado do show de Paulo Miklos. Com apresentações consecutivas em dois dos principais festivais voltados ao universo do rock e do motociclismo, a banda amplia sua circulação pelo país e consolida uma agenda cada vez mais presente em grandes eventos do gênero.