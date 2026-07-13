O Brasil deixou de ser uma monarquia em 1889, mas isso não impediu que um casamento voltasse a movimentar a linha de sucessão da antiga Família Imperial. A escolha de Dom Rafael de Orléans e Bragança de oficializar a união com a italiana Margherita delle Piane fez com que ele deixasse de ser considerado o primeiro herdeiro dinástico da Casa Imperial, conforme as normas internas preservadas pelo chamado Ramo de Vassouras.

A mudança foi anunciada por Dom Bertrand de Orléans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial, durante um encontro do movimento monarquista. Segundo o entendimento da instituição, o casamento não atende aos critérios exigidos para produzir efeitos sucessórios, o que leva automaticamente à exclusão de Dom Rafael da ordem dinástica.

Na prática, a decisão não altera absolutamente nada na estrutura política brasileira. O país continua sendo uma república e a Casa Imperial não possui reconhecimento oficial nem qualquer função de Estado. Ainda assim, seus integrantes preservam títulos, protocolos e regras de sucessão inspiradas na tradição da antiga monarquia.