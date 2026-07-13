O Brasil deixou de ser uma monarquia em 1889, mas isso não impediu que um casamento voltasse a movimentar a linha de sucessão da antiga Família Imperial. A escolha de Dom Rafael de Orléans e Bragança de oficializar a união com a italiana Margherita delle Piane fez com que ele deixasse de ser considerado o primeiro herdeiro dinástico da Casa Imperial, conforme as normas internas preservadas pelo chamado Ramo de Vassouras.
A mudança foi anunciada por Dom Bertrand de Orléans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial, durante um encontro do movimento monarquista. Segundo o entendimento da instituição, o casamento não atende aos critérios exigidos para produzir efeitos sucessórios, o que leva automaticamente à exclusão de Dom Rafael da ordem dinástica.
Na prática, a decisão não altera absolutamente nada na estrutura política brasileira. O país continua sendo uma república e a Casa Imperial não possui reconhecimento oficial nem qualquer função de Estado. Ainda assim, seus integrantes preservam títulos, protocolos e regras de sucessão inspiradas na tradição da antiga monarquia.
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Uma tradição que continua mesmo sem monarquia
Com a saída de Dom Rafael da linha sucessória, a primeira posição passa a ser ocupada por sua irmã, Dona Maria Gabriela de Orléans e Bragança, que assume o posto de herdeira presuntiva segundo as regras adotadas pela família.
A decisão tem como base normas dinásticas que, para a Casa Imperial, continuam válidas mesmo após o fim do Império. Entre elas estão exigências relacionadas ao reconhecimento de determinados casamentos para que seus integrantes mantenham direitos sucessórios dentro da instituição familiar.
O casamento entre Dom Rafael e Margherita delle Piane continua plenamente válido perante a legislação civil e a Igreja Católica. As consequências atingem apenas a organização interna da Casa Imperial, sem qualquer efeito jurídico perante o Estado brasileiro.
Regra segue precedente histórico da família
A medida adotada por Dom Bertrand segue um precedente que remonta ao início do século XX. Em 1908, Dom Pedro de Alcântara, filho mais velho da princesa Isabel, abriu mão dos direitos dinásticos antes de seu casamento, permitindo que a sucessão fosse transferida para outro ramo da família.
Esse episódio é considerado um dos pilares da organização atual da Casa Imperial. Por isso, integrantes do movimento monarquista defendem que as mesmas normas continuem sendo aplicadas às novas gerações, independentemente das mudanças ocorridas nas monarquias europeias ao longo das últimas décadas.
O caso ganhou repercussão nacional e internacional justamente pelo contraste entre tradição e realidade. Mais de 136 anos depois da Proclamação da República, uma decisão tomada dentro de uma instituição sem reconhecimento oficial voltou a despertar o interesse do público ao redefinir quem seria o próximo herdeiro de uma monarquia que faz parte da história, mas não da estrutura política brasileira.