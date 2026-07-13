Aos 7 anos de idade, em 1971, uma menina chegou à casa de uma família em Fortaleza, no Ceará, acompanhada da mãe e da irmã. O que parecia ser uma ajuda dentro do ambiente doméstico se transformou em uma relação de exploração que durou mais de meio século.

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Aos 62 anos, ela foi encontrada em uma situação de trabalho análogo à escravidão durante uma operação que reuniu órgãos de fiscalização e equipes de assistência social. Segundo as investigações, durante todos esses anos, ela realizou tarefas domésticas, cuidou de crianças e acompanhou o crescimento de três gerações da mesma família.