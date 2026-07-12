Moradores e empresas podem integrar suas câmeras de monitoramento ao sistema de vigilância e inteligência do Estado de São Paulo.
O programa conta atualmente com câmeras leitoras de placa, equipamento de reconhecimento facial e dispositivos de monitoramento em tempo real, em uma rede que integra câmeras e sensores de órgãos públicos e privados.
As imagens colhidas pelo Programa Muralha Paulista são cruzadas com os dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão e utilizam reconhecimento facial para identificar automaticamente foragidos da Justiça e pessoas desaparecidas. Também são monitorados veículos furtados ou roubados, por meio da leitura e análise de placas.
Como faço para colocar minhas câmeras no Muralha Paulista?
Todas as câmeras que filmam logradouros públicos de empresas privadas e de pessoas físicas podem ser integradas com o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública e ajudar a monitorar as ruas.
Quem quiser colaborar com o programa pode se inscrever. É preciso acessar o link https://www.muralhapaulista.sp.gov.br/, pedir para cadastrar sua câmera e fazer o login usando sua conta Gov.br e seguir o passo a passo:
Informe o link do protocolo stream e o endereço de instalação da câmera. Cada pessoa pode cadastrar até 10 câmeras por vez.
Após o cadastro, é só aceitar o termo que autoriza o uso das imagens captadas.