Moradores e empresas podem integrar suas câmeras de monitoramento ao sistema de vigilância e inteligência do Estado de São Paulo.

O programa conta atualmente com câmeras leitoras de placa, equipamento de reconhecimento facial e dispositivos de monitoramento em tempo real, em uma rede que integra câmeras e sensores de órgãos públicos e privados.

As imagens colhidas pelo Programa Muralha Paulista são cruzadas com os dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão e utilizam reconhecimento facial para identificar automaticamente foragidos da Justiça e pessoas desaparecidas. Também são monitorados veículos furtados ou roubados, por meio da leitura e análise de placas.

Como faço para colocar minhas câmeras no Muralha Paulista?