Quem circula por Piracicaba nesta segunda-feira (13) pode encontrar equipes do Semae trabalhando em diferentes regiões da cidade. Os serviços programados envolvem manutenções e reparos em pontos da rede de abastecimento.
VEJA MAIS :
- 19 anos e uma semifinal: o momento de Yamal
- Tarifa dos EUA entra em fase decisiva sem acordo com Brasil
- Eleições: saiba agora se você foi chamado para ser mesário
Ao todo, 16 endereços estão na programação de atendimento:
Avenida Independência, 1418
Rua Dom Pedro II, 2107
Rua Joaquim André, 1098
Rua Padre João Manoel da Silva, 380
Rua Regente Feijó, 1851
Rua Cristiano Cleopath, 1683
Rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 817
Rua Eliseu Danelon, 1520
Rua dos Tico-Ticos, 103
Rua Joana D’Arc, 914
Rua Armando Bergamin, s/nº
Rua Leonel Fagin, 15
Rua Professora Antônia Sansão Roncatto, 190
Rua Aracaju, 213
Rua 31 de Outubro, 210
Rua Francisco Florêncio da Rocha, 111
A programação pode passar por mudanças caso haja chuva, tempestades ou necessidade de atendimentos emergenciais.
Os moradores que precisarem de informações ou atendimento podem utilizar os canais do Semae: WhatsApp 24 horas pelo (19) 3403-9608, Central 24 horas pelo 0800 772 9611 e Disque 115 (somente telefone fixo).