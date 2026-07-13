13 de julho de 2026
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MANUTENÇÃO

Confira os pontos que recebem serviços do Semae nesta segunda

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Serviços de manutenção do Semae estão programados para 16 endereços nesta segunda-feira (13).
Serviços de manutenção do Semae estão programados para 16 endereços nesta segunda-feira (13).

Quem circula por Piracicaba nesta segunda-feira (13) pode encontrar equipes do Semae trabalhando em diferentes regiões da cidade. Os serviços programados envolvem manutenções e reparos em pontos da rede de abastecimento.

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Ao todo, 16 endereços estão na programação de atendimento:

Avenida Independência, 1418
Rua Dom Pedro II, 2107
Rua Joaquim André, 1098
Rua Padre João Manoel da Silva, 380
Rua Regente Feijó, 1851
Rua Cristiano Cleopath, 1683
Rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 817
Rua Eliseu Danelon, 1520
Rua dos Tico-Ticos, 103
Rua Joana D’Arc, 914
Rua Armando Bergamin, s/nº
Rua Leonel Fagin, 15
Rua Professora Antônia Sansão Roncatto, 190
Rua Aracaju, 213
Rua 31 de Outubro, 210
Rua Francisco Florêncio da Rocha, 111

A programação pode passar por mudanças caso haja chuva, tempestades ou necessidade de atendimentos emergenciais.

Os moradores que precisarem de informações ou atendimento podem utilizar os canais do Semae: WhatsApp 24 horas pelo (19) 3403-9608, Central 24 horas pelo 0800 772 9611 e Disque 115 (somente telefone fixo).

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