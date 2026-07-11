O fechamento repentino da clínica odontológica QSorriso, no centro de Piracicaba, deixou um rastro de prejuízo, revolta e incerteza entre dezenas de pacientes. Muitos afirmam que pagaram pelos tratamentos, mas ficaram sem atendimento e sem qualquer explicação após encontrarem a unidade de portas fechadas.
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Entre os relatos está o de uma paciente que financiou mais de R$ 13 mil para o tratamento dela e do filho e ainda aguarda a conclusão do serviço,um anos depois.
Enquanto pacientes tentam recuperar o dinheiro ou concluir os procedimentos, a Polícia Civil investiga a conduta da empresa e já começou a ouvir vítimas. O Procon informou que a clínica acumula 216 reclamações registradas desde 2014. Na Justiça, a empresa também responde a dezenas de ações envolvendo pedidos de ressarcimento, rescisão de contrato e indenizações.
Outro ponto que chama a atenção é que a clínica encerrou oficialmente seu registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) em maio deste ano. Ainda assim, pacientes relatam que continuavam tentando agendar consultas e só descobriram o fechamento ao chegar ao local nesta semana, onde encontraram as portas fechadas e uma placa.