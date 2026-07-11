O fechamento repentino da clínica odontológica QSorriso, no centro de Piracicaba, deixou um rastro de prejuízo, revolta e incerteza entre dezenas de pacientes. Muitos afirmam que pagaram pelos tratamentos, mas ficaram sem atendimento e sem qualquer explicação após encontrarem a unidade de portas fechadas.

LEIA MAIS

Entre os relatos está o de uma paciente que financiou mais de R$ 13 mil para o tratamento dela e do filho e ainda aguarda a conclusão do serviço,um anos depois.